Resumen Tercera | El Villarreal C suma y sigue y derrota al Levante B con gol de Seydou Llopis (0-1)
El CD Soneja superó al Roda en el duelo de rivalidad; el Vall de Uxó fue goleado en casa
Ya está todo prácticamente decidido en Tercera Federación a falta de una jornada para finalizar la fase regular. El Castellonense, como campeón de grupo, logra el ascenso directo a Segunda Federación. Atlético Saguntino, Levante B, Villarreal C y La Nucía disputarán la fase de ascenso. Recambios Colón y Utiel ya han certificado su descenso a Lliga Comunitat, y la última plaza se la disputarán Alzira y Atzeneta. O igual los dos bajan porque si el CD Castellón B desciende a Tercera arrastrará a un equipo más a Lliga Comunitat.
E Villarreal C de David Cifuentes venció en el campo del Levante B (0-1) gracias a un gol anotado por Seydou Llopis a los 30 segundos de comenzar la segunda parte. Fue un partido intenso y muy disputado que bien podría darse en los cruces del ‘play-off’, aunque el Atlético Saguntino tiene más opciones de ser el primer rival de los vila-ralenses.
Resto de la jornada
Un Atlético Saguntino que arrasó en el campo del Vall de Uxó (0-4). El equipo vallero se vuelve a quedar a las puertas de la fase de ascenso. En la primera parte anotaron Toni Huertas y Marc Bonafé, y tras el descanso (a última hora) llegaron otros dos goles de Marcos Cano y del burrianense Marc Palomero.
Por su parte, el CD Soneja se apuntó el duelo de rivalidad provincial ante el CD Roda en la Ciudad Deportiva Pamesa (0-1), gracias a un tempranero gol del delantero valenciano Víctor Juliá en el minuto 18.
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