El Servigroup Peñíscola suma un puntazo ante el Barça en un final trepidante (5-5)
Los de Valladares igualan con goles de Víctor Pérez y Elías en los dos últimos minutos (5-5)
Eloy Cerdà
El Servigroup Peñíscola sumó un puntazo en la pista de un Barcelona (5-5) que apenas había dejado escapar puntos esta temporada. Los de Valladares se pusieron por delante hasta en tres ocasiones y cuando parecía que los puntos se quedaban en la Ciudad Condal, los azules sacaron partido del portero-jugador para igualar a cinco tantos.
El Peñíscola le sorprendió en el minuto 4 avanzándose en el marcador. Carles Saladié bajó el balón largo de Lukas Acosta orientándose para sacar un fuerte disparo a la escuadra.
Empató el equipo catalán en el minuto 7 con un zapatazo de Pito. Elías en el último minuto de la primera parte marcó el 1-2 de penalti. Mejoró mucho el Barça en la segunda parte y Gauna volvió a situar las tablas. El ex del Peñíscola no celebró el gol.
Remontada azulgrana
Con 2-3, los locales mostraron su mejor versión y le dieron la vuelta al encuentro con goles Fits, Sergio González y Víctor Gauna, que marcó el 5-3 a cuatro minutos del final. Los azules no se rindieron y Víctor Pérez abrió una puerta al empate en el 39. Y fue Elias quien logró el gol del empate tras una gran jugada. Un punto de mérito para el Peñíscola.
Ficha técnica
BARÇA: Miquel Feixas, Joao Víctor, Matheus, Gauna y Pito.También jugaron: Eric Martel, Erick, Sergio González, Touré, Fits, Catela, Dídac
SERVIGROUP PEÑÍSCOLA:Acosta, Plaza, Elías, Víctor Pérez y Diego Sancho. También jugaron:Saladié, Quintela, Matheus Ferreira, Araya, Flores, Pablo Muñoz, Rosental, Gio
ÁRBITROS: Diego Martínez (Baleares) y Tomás Santander (Aragón). Tarjeta amarilla:Diego Sancho (2’), Eric Martel (6’), Sergio González (6’), Plaza (9’), Joao Víctor (18’), Acosta (30’), Araya (33’), Gauna (40’)
GOLES: 0-1Min.4:Saladié; 1-1 Min.7: Plaza (p.p.); 1-2 Min.20: Elías; 2-2 Min.28:Gauna; 2-3Min.30:Saladié; 3-3Min.31:Fits; 4-3Min.36:Sergio González; 5-3Min.36:Gauna; 5-4Min.39:Víctor Pérez; 5-5Min.40:Elías
PISTA: Palau Blaugrana
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