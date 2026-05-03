El Rayo alarga su fiesta europea y amarra la permanencia

El Rayo Vallecano ganó 0-2 al Getafe, prácticamente selló la permanencia tras alcanzar los tres puntos y alargó su fiesta europea con un partidazo de Sergio Camello, autor de uno de los dos tantos de su equipo, y con un penalti decisivo que detuvo Batalla a Arambarri con 0-1 en el marcador.

La resaca continental, que tantas veces adormece, esta vez le sentó estupendamente al Rayo Vallecano. Venía de saborear su noche continental ante el Estrasburgo y, lejos de acomodarse, se presentó en el Coliseum con ganas de amarrar de una vez por todas la permanencia.

Íñigo Pérez agitó el banquillo -hasta seis cambios- y ninguno desentonó. Balliu, Ciss, Gumbau, el 'Pacha' Espino, Vertrowd y Camello, nombres que suenan a rotación pero que perfectamente podrían ser titulares en cualquier momento de la temporada.

Porque el Rayo tiene una idea que no depende de once nombres, sino de un sistema y una actitud. Y con empuje, encontró pronto el tono del partido, aunque enfrente estuviera un Getafe fiel a sí mismo, áspero, competitivo, con Bordalás buscando otra gesta europea.

Sacó a Luis Vázquez para morder arriba, consciente de que los puntos eran oro tras el tropiezo ante el Barcelona y la victoria del Celta. Con ese guión, el partido fue lo que prometía: un choque tenso. Mucho contacto, más fricción que fútbol durante muchos minutos, y un ritmo que no permitía pensar demasiado.

Pero en ese escenario, el Rayo encontró una rendija. Movilidad arriba e insistencia sin pausa con Camello y Alemao desordenando el tablero. Abqar y Duarte vivieron en la incertidumbre, sobre todo con Camello, un incordio constante.

Y aunque el partido parecía destinado a un 0-0 espeso, Camello apareció en el 38: un error de Arambarri le dejó el campo abierto, casi invitándole a correr hasta el final. Pero eligió otra cosa. Eligió sorprender. Un golpeo lejano, con intención, una rosca que sorprendió a Soria y una losa para el Getafe, que no conoce esta temporada lo que es remontar un marcador.

Antes del camino hacia los vestuarios, Luis Vázquez, de cabeza, se encontró con el larguero. Fue la única opción del Getafe y Bordalás, en la reanudación, no esperó para hacer cambios con la entrada de Kamara, Sancris y Diego Rico.

El Getafe mejoró, aún se encontró con algún susto, como una contra que culminó sin éxito De Frutos con un disparo cruzado muy ajustado. Y encontró su momento, un penalti claro de Batalla por un golpeo en la cabeza a Luis Vázquez cuando intentó despejar de puños.

Sin embargo, Arambarri, en su lanzamiento, duro hacia su izquierda, se encontró con un paradón del guardameta argentino. Rara vez falla el uruguayo, pero esta vez se encontró con un portero inspirado que arregló su error de la jugada anterior.

Ahí se acabó el Getafe. Rozó el empate y se vino abajo. Y el Rayo, todo lo contrario, olió su momento y se fue hacia arriba para cerrar el choque. Lo consiguió Nteka, que acababa de entrar al césped, y en el minuto 73 ganó a Duarte un balón aéreo, se acercó al borde del área y desde la frontal terminó con la incertidumbre con un buen golpeo que desvió Abqar hacia dentro de la portería de Soria.

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Fue el epílogo a otro buen partido del Rayo Vallecano, que alcanzó los 42 puntos y selló la permanencia virtualmente. A cuatro partidos para el final, objetivo cumplido. Y, a la vuelta de la esquina, una posible final de la Liga Conferencia. Temporadón de los hombres de Íñigo Pérez.