Lo imposible estuvo a dos puntos: el Amics Castelló acaricia el milagro del ascenso en el Ciutat ante el Córdoba (83-59)

Cuando faltaban dos minutos y los verdes ganaban 83-55, lo imposible dejó de serlo. Los aficionados del Córdoba no querían mirar, los del Castelló se frotaban los ojos y se volvían locos. El Ciutat creyó, el Amics creyó y la gesta de voltear 30 puntos estuvo dos posesiones a solo dos puntos. No pudo culminarse, pero los de Pichel dejaron algo más que orgullo: pusieron la primera piedra para buscar el ascenso por la segunda vía. Quedan dos eliminatorias y, desde luego, jugando como este domingo, los de verde lograrán un ascenso que consiguió el Córdoba. Los andaluces, por el contrario, lo festejaron por todo lo alto con sus 200 aficionados.

Amics Castell-Coto Córdoba. / KMY ROS

Los verdes empezaron como había soñado: metiendo la primera canasta y escuchando el rugido de un Ciutat encendido. Pero despertó demasiado pronto. La enorme desventaja podían invitar a pensar en una empanada visitante. No fue así, y el Córdoba demostró enseguida por qué había ganado con tanta solvencia en su casa. Cada canasta de Stutz, de un Roger desatado o de Ignacio Rosa encontraba respuesta en los de blanco. A seis minutos del final del primer cuarto, el 11-11 no invitaba precisamente al optimismo. Los andaluces dominaban el rebote y mostraban más físico. El Amics respondía con rabia, corazón y empuje.

Los aficionados del Amics enloquecieron con el intento de remontada. / AMICS CASTELLÓ

Movimiento inteligente de Pichel

Pichel, con mucha inteligencia, decidió agitar el partido desde la pizarra y lanzó la presión a toda pista. No es habitual presionar a falta de 30 minutos como si quedaran dos. El Córdoba se colapsó, encadenó varias pérdidas y el Amics encontró un pequeño salvavidas al que agarrarse en mitad del océano. Un triple sobre bote del incombustible Faner puso el +5 y levantó de nuevo al Ciutat. Al final del primer cuarto una sexta parte del trabajo ya estaba hecha.

Más 10 en el segundo cuarto

¿Y cómo debía empezar el segundo cuarto? Con un mate, un robo y otra canasta de Roger. Se vino abajo el pabellón. Tiempo muerto del Córdoba y +9 para el Amics (26-17). Al fondo ya se veía una pequeña isla. Seguía lejos, casi imposible, pero el premio merecía cualquier intento: nada más y nada menos que volver a Primera FEB.

Reaccionó el Córdoba con un triple de Black que levantó a los 200 aficionados andaluces desplazados al Ciutat y rompió el arreón local. El marcador continuó moviéndose en una orquilla insuficiente entre los 3 y 8 puntos. Necesitaba superar la barrera de los 10 antes del descanso. En ataque costaba anotar pero aparecía el de siempre. Faner juega a otra cosa. Triple, robo y canasta. 38-28 a 4 minutos de la primera parte. Faner sonreía pero necesitaba ayuda de sus compañeros en ataque. Un triple inverosímil de Orozko (no exento de polémica) sobre tablero silenció el Ciutat (38-33). Al descanso, la montaña que había que escalar parecía imposible (42-37). Seguía hecha una sexta parte.

Segunda parte... otro arreón

El segundo acto arrancó con un Amics más acelerado, cometiendo pérdidas y pagando la frustración con una antideportiva. Los visitantes se llegaron a poner a un punto (44-43), pero un parcial de 10-0 volvió a despertar un: "Si se puede", en los aficionados verdes. Una secuencia de dos canastas de Stutz y un dos más uno de Russell situó el 54-43, instantáneamente respondido con otro triple. La ventaja llegó a los 14 (60-46) pero al último cuarto el marcador reflejaba un 63-50. Casi la mitad de la gesta estaba hecha. ¿ganar por 17 puntos en el último cuarto era posible?.

Locura en el último cuarto

Y ahora sí, el Amics tenía reservado el último intento. ¡Y qué intento! A veces, en la vida, estos son los momentos que uno más disfruta. Dos bandejas de Russell y Stutz (acabó con 19 puntos), enloqueció al público situándo el más 19 a falta de siete minutos y 12 segundos. 11 puntos separaban al Amics del milagro. ¿Y qué pasó? Russell se disfrazó de Stephen Curry para meter dos triplazos para situar el +25 a falta de más de 5 minutos. Y otro de Russell, más 26 a más de 4 minutos. Las caras de los aficionados del Córdoba era un poema y lo veían perdido, mientras sonaba el: "Castelló alé, Castelló alé...".

A dos minutos de final, Tamayo perdonaba la igualada y Faner se lesionaba, que sufrió una sentida ovación (83-55). Era el momento que los jugadores habían soñado cuando eran niños. Ignacio Rosa volvió a tener un triple para el +31. No entró. Una canasta del Córdoba a menos de un minuto acabó con el sueño del Amics. Qué cruel y qué orgullo, pero queda una nueva oportunidad.