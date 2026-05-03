Mario Hezonja hace historia en un partido apoteósico entre Madrid y UCAM Murcia

Impresionante. Real Madrid y UCAM Murcia firmaron un partido para la historia (131-123), en el que Mario Hezonja acabó siendo el gran protagonista. Los de Sito Alonso tuvieron en sus manos la victoria, pero los últimos minutos del croata rozaron lo imposible y forzó una prórroga que nadie se podía creer. Ganar en el Movistar Arena se ha convertido casi en una utopía.

UCAM Murcia firmó una primera parte para la historia en el Movistar Arena. Acertados desde el primer minuto hasta el último, desquiciaron totalmente a la defensa del Real Madrid y a Sergio Scariolo. Los blancos no saltaron a pista con la intensidad necesaria, con la mente puesta en la Euroliga, y lo acusaron ante uno de los mejores equipos de España.

Liderados por DeJulius, los de Sito Alonso no paraban de anotar desde el triple. El buen inicio de Mario Hezonja maquilló los primeros minutos de los locales, pero pronto los murcianos empezaron a abrir brecha. Desde el exterior, Martin y Forrest hacían mucho daño y Scariolo se mostraba muy mosqueado desde el banquillo. La ausencia de jugadores como Campazzo o Tavares se hacía notar.

Real Madrid - UCAM Murcia / EFE

Se trataba del primer partido sin la presencia del caboverdiano, que se perderá las próximas semanas por una lesión en el ligamento lateral de la rodilla. Le sustituyó el ucraniano Alex Len, no tan poderoso en la zona como el 'gigante' Edy. La diferencia de cuatro puntos con la que finalizó el primer cuarto se amplió en un segundo para la historia de UCAM Murcia.

Los visitantes no bajaron la efectividad. De hecho, la subieron para anotar un total de 34 puntos y alcanzar los 64 en la primera parte (50-64). Ningún equipo en toda la historia de la competición ha sido capaz de igualar o superar este recital ofensivo en la pista del Real Madrid, que se medio sostuvo a través de Trey Lyles, líder del ataque de los de Scariolo con diez puntos consecutivos.

Era difícil mantener ese nivel de acierto por parte del UCAM Murcia, pero era el día de los de Sito Alonso. A pesar de la reacción de los blancos, capitaneados por un Mario Hezonja que enchufó varios triples, los visitantes volvieron a anotar 29 puntos en el tercer cuarto. Su actuación, si ya era histórica al descanso, superaba lo increíble: ¡92 puntos en media hora!

El final de partido fue espectacular. El ritmo de anotación de UCAM bajó un poco, y el Real Madrid se puso a tres (101-104) con un triple de Trey Lyles. UCAM volvió a coger ventaja, pero llegó el show de Mario Hezonja, que clavó un lanzamiento desde prácticamente el centro de la pista y colocó a los de Scariolo a un solo punto. La grada enloquecía con el croata.

Y todavía quedaba lo mejor. UCAM ganaba de dos puntos tras fallar un tiro libre y quedaba tan solo una posesión Y era para el Madrid. Como era de esperar, se la jugó Hezonja y se marcó un canastón de dos y tiro adicional. Tenía en sus manos la oportunidad de darle la victoria a su equipo. Sin embargo, falló el lanzamiento y el partido se fue a la prórroga (114-114). Increíble.

El Madrid ya había logrado lo más complicado, que era empatar el partido. Un palo muy duro para UCAM Murcia, que a pesar de firmar una actuación excelente, no fue capaz de ganar el duelo en 40 minutos. Ni siquiera anotando 114 puntos en el Movistar Arena. En la prórroga, los de Sito Alonso acusaron el esfuerzo y Hezonja siguió dando un recital. El croata acabó el duelo con 40 puntos y los de Scariolo se llevaron un triunfo que entra en la historia de la competición.

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Tras esta victoria, el Madrid volverá a centrarse en la Euroliga. Los blancos tienen la oportunidad de clasificarse para la Final Four de la Euroliga si ganan fuera de casa al Hapoel Tel Aviv. Tendrán dos oportunidades para conseguirlo a domicilio. Por el otro lado, UCAM Murcia sigue empatado en balance con Valencia Basket, que también cayó en el duelo contra BAXI Manresa.