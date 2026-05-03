Resumen juveniles | Finaliza una temporada bastante gris para los tres equipos castellonenses

Se bajó el telón en la División de Honor juvenil donde los representantes provinciales tuvieron una actuación gris, aunque los tres consiguieron lograr la permanencia. El Villarreal de Pepe Reina, que tan fuerte brilló en la UEFA Youth League, en la liga doméstica quedó bastante lejos de las expectativas creadas. En la última jornada venció con apuros al Talavera (4-3) en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.

Julio Arjona acabó siendo el máximo goleador del juvenil A del Villarreal (12 goles). / Juan Francisco Roca

Javier Aguilar, Sergio Barreda, Teo Bou y Arán Vidal fueron los goleadores de la última jornada del campeonato liguero. Por la escuadra talaverana anotaron Ángel Díaz, Mario Georgiu y Alfredo Bayan. Acaba una temporada que, al menos, deja la satisfacción de que la próxima campaña el equipo volverá a competir en la UEFA Youth League. Álvaro Alcaide, con 2.700 minutos, fue el jugador con más minutos acumulados, seguido por el central Mark Pla (2.306). Y el máximo goleador fue el manchego Julio Arjona (12).

El central 'grauero' Albert Albiol fue el jugador más utilizado por el juvenil A del CD Castellón / Juan Francisco Roca

El CD Castellón cerró la mediocre temporada con derrota en su visita al campo del Promises Murcia (2-1). A pesar de que José Nadal adelantó a los castellonenses en el marcador, luego llegó la remontada con los goles de Alejandro Valverde y Haitam El Mousse. El central Albert Albiol fue el que más minutos jugó con 2.167, seguido por Julián Rodríguez (2.027). El máximo realizador fue Fran Santamaría (14 tantos).

Raul García, delantero del CD Roda, cerró una extraordiara campaña con 15 goles. / Juan Francisco Roca

Línea regular

Finalmente, el CD Roda cerró el curso liguero ganando al descendido Pinatar (2-1) en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. El de siempre, Raúl García (pichichi del equipo) fue el autor de los dos goles, el segundo en el minuto 73. Un equipo muy joven y prometedor que tuvo en Saúl Rodríguez al futbolista más utilizado (2.183 minutos), seguido por el lateral Hugo García (2.141). Y el goleador del equipo: Raúl García (15 dianas).