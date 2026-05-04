El alcorino Igor Delgado amplía su gran palmarés y vuelve a superarse a base de oros

La última medalla de Igor Delgado no es una más. Tampoco las dos anteriores. Cada éxito del atleta alcorino tiene detrás una historia de esfuerzo, superación y ambición deportiva que vuelve a colocarle entre los grandes nombres del atletismo adaptado. Su último golpe sobre la mesa ha llegado en forma de dos oros nacionales, una plata en jabalina y un doblete en el Meeting Internacional de Atletismo de la Comunitat Valenciana.

A su vez, se proclamó campeón de España en lanzamiento de disco y lanzamiento de peso, además de subcampeón nacional en jabalina, en el Campeonato de España de Atletismo por Comunidades Autónomas para personas con discapacidad, celebrado en Guadalajara. Allí compitió representando a la Comunitat Valenciana y sus medallas tuvieron también un valor colectivo, ya que ayudaron al combinado autonómico a proclamarse campeón del Nacional de la Comunitat Valenciana, disputado en Torrent. En esta cita logró el oro en lanzamiento de peso y también en jabalina, confirmando el excelente momento competitivo que atraviesa esta temporada.

Igor Delgado junto a su entrenador Tomás Fandiño. / JAVIER NOMDEDÉU

Su entrenador, satisfecho

Su entrenador Tomás Fandiño, se muestra especialmente satisfecho por la evolución de un deportista al que define por su enorme espíritu de superación. En los últimos tres años, Igor Delgado ha construido un palmarés de mucho peso: campeón de España en 2024, 2025 y 2026 en peso y disco, y campeón del mundo en 2024 en Marrakech en lanzamiento de peso.

Antes de alcanzar esa cima internacional, Delgado ya había demostrado su nivel con el récord de España en categoría F55 de atletismo adaptado en Sevilla. También logró el bronce en lanzamiento de peso en el Meeting Internacional de L’Hospitalet, donde destrozó su mejor marca personal con un lanzamiento de 6,91 metros. Pero la historia de Igor va mucho más allá de los resultados. El alcorino, que de joven jugaba al fútbol sala, sufrió a los 18 años un grave accidente de tráfico que le provocó una lesión medular y lo dejó en silla de ruedas. Durante un año no pudo caminar. Fue entonces cuando inició una larga de rehabilitación, gimnasio y trabajo diario hasta volver a ponerse en pie. Constancia y esfuerzo.

Igor y Tomás mantienen una gran relación. / JAVIER NOMDEDÉU

El atletismo como salvación

Después de aquel proceso, y tras probar incluso con el culturismo, Igor decidió acercarse al atletismo al ver que varios amigos practicaban este deporte. Contactó con Tomás Fandiño y, aunque el entrenador gallego se mostró inicialmente prudente ante el reto, bastaron dos entrenamientos para comprobar la pasión, la entrega y la implicación del atleta.

Así fueron sus inicios

El siguiente paso fue encontrar un club con licencia para competir en atletismo adaptado. Ahí apareció el Atletisme Vila-real, con Dani Anglés como figura clave para abrirles la puerta. La primera gran prueba llegó en el Campeonato de España Absoluto de Atletismo Adaptado, celebrado en San Fernando en noviembre de 2020. Igor compitió en jabalina, 100 metros lisos y lanzamiento de peso. El resultado fue espectacular: oro en jabalina, plata en 100 metros y bronce en peso.

Desde entonces, su progresión ha sido imparable. Cada competición ha añadido una nueva página a una carrera marcada por la constancia. Cada marca mejorada ha sido una respuesta. Cada medalla, una confirmación de que su sitio está entre los mejores.

Fandiño lo resume con una frase que explica la dimensión humana y deportiva del alcorino: la historia de Igor es de las difíciles, de esas en las que la vida te pone entre la espada y la pared y solo permite avanzar a los fuertes o a los héroes. En Igor, sostiene su entrenador, hay algo de las dos cosas.

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Hoy, vuelve a estar en lo más alto. Campeón de España, campeón del mundo, plusmarquista nacional y ejemplo de superación. Con voluntad, todo es posible.