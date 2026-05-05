La asombrosa historia del Llíria, el rival del Amics en la lucha por el ascenso

No pudo ser a la primera, pero el sueño sigue intacto. El Amics no logró culminar el domingo una remontada que habría entrado de lleno en la historia, pero sí dejó una certeza en el Ciutat de Castelló: este equipo está preparado para seguir peleando por volver a Primera FEB. Los de José Luis Pichel se marcharon con una mezcla difícil de digerir: orgullo por el partidazo y dolor por no rematar una gesta que estuvo muy cerca.

Sin tiempo para lamerse las heridas, el equipo de la capital de la Plana ya piensa en su próxima eliminatoria. Para lograr el ascenso, ahora debe superar dos eliminatorias más. La primera será ante el Llíria, un rival con historia, oficio y una pista siempre difícil. El partido de ida se jugará en territorio hostil este sábado (9 de mayo del 2026, 18.30 horas), en un pabellón donde la afición local aprieta muchísimo condicionando los arbitrajes.

Los verdes deberán demostrar en Pla de l’Arc que han aprendido la lección de Córdoba: no puede volver a fallar lejos del Ciutat de Castelló, donde será la vuelta (domingo 17 de mayo, 12.00 horas).

Aitor Aguirre

¿Y si pasan?

En caso de pasar, el último obstáculo será el vencedor del cruce entre el Bueno Arenas Albacete y el Iraurgi Saski Baloia.

La eliminatoria llega con un precedente que invita al optimismo. Si algún equipo parte como favorito, ese es el Amics, aunque esa etiqueta no siempre ayuda en un play-off. Los verdes ya han vencido dos veces esta temporada al Llíria.

Lo hicieron en la primera vuelta arrollando por 93-72 en el Ciutat de Catelló .

. Repitiendo triunfo en la última jornada de la fase regular el 18 de abril, cuando ganaron en tierras valencianas por 80-87 para confirmar el primer puesto.

Además, se espera que viajen un nutrido grupo de aficionados, como ya ocurrió en el citado duelo del grupo Este de Segunda FEB.

El Club Esportiu Bàsquet Llíria celebra un triunfo en el Pla de l’Arc, con 5.000 espectadores de aforo. / CLUB ESPORTIU BÀSQUET LLÍRIA

Un equipo con tradición

Un Club Esportiu Bàsquet Llíria que acabó sexto con un balance de 14-12, pero que llega lanzado tras dar la campanada ante el Valladolid: en la ida firmó una actuación contundente y ganó por 102-75; y aunque perdió en la vuelta por 11 puntos, hizo valer la renta para meterse en la siguiente ronda.

El Bàsquet Llíria es uno de los clubs con más solera del baloncesto valenciano. Su historia arranca en 1945, cuando Pep Jordan importó el deporte a Llíria tras conocerlo durante el servicio militar en Madrid. La primera pista se habilitó en La Cultural y, desde ahí, empezó a crecer una tradición que acabaría convirtiendo a la localidad edetana en una referencia inesperada del baloncesto español.

El gran salto llegó en los años 70, con la entrada en categorías nacionales, pero su época dorada se vivió entre finales de los 80 y principios de los 90. En la temporada 1990/1991, con Andreu Casadevall en el banquillo, el Llíria fue subcampeón de Primera División y logró el ascenso a la Liga ACB, donde compitió durante dos temporadas. Para una ciudad de alrededor de 20.000 habitantes, aquello fue una auténtica proeza.

Amics Castell-Coto Córdoba. / KMY ROS

Una de sus grandes leyendas fue la pareja americana formada por Dan Palombizio y Vernon Smith, muy recordada por la afición. También pasaron por su entorno jugadores de enorme peso en el baloncesto valenciano como Nacho Rodilla, Salva Guardia o Quique Andreu.

El club vivió después años complicados, con cambios de categoría y una refundación en 2001 como Club Esportiu Bàsquet Llíria para mantener viva la tradición. Esa resistencia tuvo premio: en la temporada 2023/2024 logró el ascenso a LEB Plata, hoy Segunda FEB, tras proclamarse campeón de Liga EBA.

Entre sus curiosidades está su escudo, un balón amarillo con ojos y pelo negro entrando en una canasta que forma la palabra Llíria; o su pabellón, el Pla de l’Arc, con capacidad para más de 5.000 espectadores, una cifra enorme para el tamaño de la ciudad.

El Llíria es, en definitiva, cantera, memoria y orgullo local: un club de pueblo que llegó a mirar de frente a la ACB.

Así lo ve Roger Fàbrega

El camino ya no es el más corto, pero sigue llevando al mismo lugar. Quedan dos eliminatorias y una nueva oportunidad para convertir el golpe ante el Córdoba en el primer paso hacia el ascenso. El Llíria aparece en el horizonte como un viejo conocido, un rival incómodo y una prueba exigente. Como dijo Roger Fabrega, “el equipo se ha ganado a pulso esta segunda oportunidad”.