La élite femenina de la gimnasia artística se cita en Castelló con la celebración del Campeonato Provincial

Castelló se va a convertir este próximo fin de semana en el epicentro de la gimnasia artística femenina. El sábado 9 de mayo, el Polideportivo Sindical de Castelló acogerá el Campeonato Provincial de Base y Vía Olímpica de la Comunitat Valenciana.

La cita, organizada por la Federación de Gimnasia de la Comunidad Valenciana, reunirá a gimnastas de las tres provincias, ya que durante ese mismo fin de semana también se disputarán en la misma instalación los campeonatos provinciales de Valencia y Alicante. De esta forma, Castellón se convierte en uno de los puntos clave de la gimnasia artística autonómica.

Gimnasta preparada para inicial su ejercicio de suelo / ISIDRO MANRIQUE

180 deportistas

En el caso de la provincia de Castellón, participarán 180 gimnastas en las categorías de Base, procedentes de los diferentes clubes de la provincia. La competición servirá como primera gran prueba oficial de la temporada para muchas deportistas, que afrontan esta jornada con ilusión tras meses de preparación y entrenamiento.

En esta edición participarán deportistas procedentes de los ocho clubes de Gimnasia Artística Femenina de la provincia de Castellón, una provincia que destaca por ser la que cuenta con mayor número de clubes de esta disciplina dentro de la Comunitat Valenciana. Los clubes participantes serán el Club Gimnasia Artística Oropesa, Club de Artística Benicàssim, Club Gimnàstic La Plana, Club Gimnasia Artística Almazora, Club Gym-Sport Onda, Club Gimnasia Vila-real, Club Gym-Art Betxí y Club Gimnàstic La Vall.

Gimnasta del Club de Artística Benicàssim durante una competición / ISIDRO MANRIQUE

¿Cuándo compiten?

La competición reunirá a gimnastas de diferentes categorías y servirá como primera gran cita oficial de la temporada para muchas deportistas de la provincia. Con la participación de los ocho clubes, a jornada comenzará a las 8:50 horas con la participación de las gimnastas de Base 6 a Base 10, cuya entrega de medallas está prevista para las 10:45 horas. Posteriormente, competirán las gimnastas de Base 1 a Base 5, con entrega de medallas programada a las 15:10 horas.

Ya por la tarde, a las 18:15 horas, dará comienzo la competición de Vía Olímpica, una modalidad de mayor exigencia técnica en la que participarán 11 gimnastas de diferentes categorías, desde VO1 hasta VO8. En este caso, los clubes que cuentan con gimnastas en Vía Olímpica son el Club Gimnàstic La Plana y el Club Gym-Sport Onda, con gimnastas con gran proyección dentro de este deporte.

A lo largo del resto del fin de semana se disputarán los provinciales de Valencia y Alicante en las mismas instalaciones.

Gimnastas durante un campeonato de Gimnasia Artística / ISIDRO MANRIQUE

La Gimnasia Artística en pleno crecimiento

La celebración de este campeonato refleja el crecimiento que está experimentando la gimnasia artística en la provincia de Castellón, tanto por el número de clubes como por la presencia de deportistas en distintas categorías competitivas. Además de ser una disciplina exigente a nivel físico y técnico, la gimnasia artística contribuye al desarrollo de valores como la constancia, la disciplina, la concentración, el trabajo en equipo y la superación personal.

La gimnasia artística es un deporte que combina velocidad, fuerza, flexibilidad y equilibrio donde se requiere un gran control corporal para poder realizar los distintos saltos y acrobacias en sus 4 aparatos, siendo estos salto, paralelas, barra y suelo.

Con esta primera cita oficial, las gimnastas de Base y Vía Olímpica comienzan una temporada marcada por el esfuerzo, la ilusión y el objetivo de seguir consolidando la gimnasia artística como uno de los deportes con mayor proyección en la provincia.