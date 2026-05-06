El atleta Rodrigue Kwizera ya es español y el porqué es una de las noticias del año para el deporte español

«A propuesta del Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en atención a las circunstancias excepcionales que concurren en don Rodrigue Kwizera, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de abril del 2026, vengo en conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Rodrigue Kwizera, con vecindad civil de Derecho común». Así aparece en el BOE, desde el viernes, la disposición que otorga al fondista del Facsa Playas de Castellón el pasaporte español. Una noticia de impacto no solo para el laureado club, sino también para el deporte español y el mundial.

Así estaba su situación

Hace algo más de un mes, el Periódico Mediterráneo ya recogía la extraña situación del atleta de origen burundés y su largo proceso para seguir los pasos de su paisano Thierry Ndikumwenayo y competir bajo la bandera española.

La resolución, firmada por el Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha llegado apenas ocho días antes para que la última petición de Kwizera, que llegó hace siete años, quedase desestimada por el llamado silencio administrativo, lo cual le habría obligado a reiniciar los trámites y a esperar de nuevo varios meses.

Este panorama habría puesto en riesgo su preparación cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, después de que el fondista ya tuviera que renunciar a París 2024, así como a los dos últimos Mundiales, pues la legislación establece que deben transcurrir al menos tres años desde que defendió los colores de Burundi por última vez (lo hizo en agosto del 2023), antes de poder representar a su país de adopción.

Resolución en el BOE sobre Rodrigue Kwizera. / MEDITERRÁNEO

Grandes marcas

Por ello, su debut con España está previsto para finales del 2026.

Kwizera, de 26 años, es una de las grandes figuras internacionales del campo a través . Ha conquistado cuatro títulos consecutivos del World Athletics Cross Country Tour , acumulando victorias en pruebas de prestigio como Soria, Zornotza, Atapuerca, Itálica, Alcobendas o Albufeira.

. Ha conquistado , acumulando victorias en pruebas de prestigio como Soria, Zornotza, Atapuerca, Itálica, Alcobendas o Albufeira. Su impacto también alcanza la ruta. En abril del 2025 firmó una marca de 26:54 en 10 kilómetros, 14º mejor registro de todos los tiempos .

. Además, este año brilló en el medio maratón con 58:16 en Praga, una marca de élite mundial.

Horizonte

La relación de Kwizera con España viene de lejos. Llegó en 2019 de la mano de Thierry Ndikumwenayo (también nacionalizado español, en 2022) y ha competido vinculado al Facsa Playas de Castellón, tutelado por Pepe Ortuño y Lluís Torlà.

Con su incorporación, España gana un fondista de primerísimo nivel y una baza clara para grandes campeonatos internacionales (tiene pensado dar el salto al maratón en 2027).