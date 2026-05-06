Un equipo de fútbol de un pueblo de Castellón celebra un ascenso solo tres años después de haber vuelto a nacer

Durante siete años no hubo fútbol en una localidad donde este deporte se vive con mucha pasión en su coqueto campo de La Arboleda. La pasada semana, la UD Sant Mateu pudo celebrar el ascenso a Segona FFCV después de una temporada exitosa que empezó con Raúl Sales Alarcón en el banquillo y que terminará con Marcos Cano Bernat. Segundo club que celebra un éxito deportivo de este calado esta temporada, tras el del CD Els Ibarsos, a Primera Federación.

Un poco de historia

El fútbol se empezó a respirar allá por 1920 cuando, por aquel entonces, no había fútbol federado. Arrancó con dos equipos locales (Els Lluïsos y El Tarròs), hasta que, en 1949, se constituyó la Unión Deportiva Sant Mateo. El club fue dando la cara, subiendo y bajando de categorías. Hasta que el club paró. Y durante siete años el balón no rodó en La Arboleda con el primer equipo al frente (solamente el fútbol base).

El renacer

En verano de 2023 se optó por federar de nuevo al UD Sant Mateu con un proyecto nuevo y con gente de la casa, bajo la presidencia de Carlos Roda. Tres años después, con el fútbol consolidado, se celebra un gran éxito: el ascenso de Tercera a Segona FFCV.

Hasta la fecha, y a falta de tres jornadas, han sido 27 partidos saldados con 22 victorias, dos empates y tres derrotas, junto a 92 goles. Una veintena de futbolistas aportaron goles a este equipo. Entre los más destacados: Diego Granell (18), Jairo Alcalá (11), Lluís Estela (10) y Adrián Bou (9).

El epílogo

La competición regional llega a su recta final. Tres jornadas apenas quedan para que deje de rodar el balón. Lo hará para algunos. Otros deberán afrontar los play-off de ascenso y la liga se prolongada dos o cuatro semanas más.

Hasta la fecha dos ascensos directos se han celebrado: el CD Els Ibarsos de Segona a Primera FFCV y este de la UD Sant Mateu de Tercera a Segona FFCV.