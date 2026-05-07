El incendiario llamamiento del Llíria para su partido frente al Amics: "Ha de ser un puto infern"

Este sábado (9 de mayo del 2026), a las 18.30 horas, Club Esportiu Bàsquet Llíria y Amics Castellón disputan el partido de ida de la eliminatoria de cuartos de final por el ascenso a Primera FEB. El encuentro tiene lugar en un escenario muy singular: el pabellón Pla de l'Arc.

Reminiscencias

El Pla de l’Arc no es una pista cualquiera para el CEB Llíria: es un recinto con memoria de élite y fama de caldera. Allí levantó el equipo de Javier Vilaplana buena parte de su actual sueño de ascenso, con el reciente 102-75 al Valladolid en la ida de octavos como mejor ejemplo de hasta qué punto el pabellón puede convertir una eliminatoria en una avalancha local. La propia Federación Española de Baloncesto (FEB) subrayó que aquella renta de +27 fue el mayor colchón de las siete series.

El contexto histórico ayuda a entenderlo: el Pla de l’Arc ya formaba parte del imaginario del baloncesto valenciano en los años del Llíria en la ACB. La ficha histórica de la ACB sitúa al Ferrys Llíria de la temporada 1992/1993 en el Pavelló Municipal Pla de l’Arc, con aforo de 5.000 espectadores; y la memoria del ascenso de 1991 recuerda un pabellón abarrotado y ampliado para adaptarse a la élite.

Ese infierno será ahora una de las claves de los edetanos ante el Amics Castelló, que regresa al camino largo del ascenso después de quedarse a las puertas frente al Coto Córdoba: ganó la vuelta por 83-59, pero no le bastó tras el 105-75 de la ida. El Amics murió en la orilla.

Además, el precedente inmediato añade picante: el Amics ya ganó esta temporada en Llíria por 80-87, en un partido de la última jornada en el que se jugaba la primera plaza del grupo Este y en el que el propio club castellonense movilizó a su afición para “inundar” las gradas del Pla de l’Arc. Pero lo de este sábado será diferente.

Aitor Aguirre

La amenaza

Por un lado, una de las amenazas del Club Esportiu Bàsquet Llíria es el juego exterior. Sobre todo de la mano del base asturiano Alonso Meana, con un porcentaje de acierto del 40,4% (63 de 156).

El escolta edetano Víctor Pérez también se mueve en unas cifras similares (44 de 115, un 38,3%).

El precedente

Hay que recordar que el conjunto castellonense, que el domingo llegó a estar a dos puntos de igualar los 30 de desventaja que se había traído del pabellón Vista Alegre, se vio muy mediatizado por el 105-75 del Coto Córdoba en la ida.

Los locales mostraron un extraordinario acierto en el lanzamiento exterior tanto en el número de lanzamientos anotados como en el porcentaje correspondiente (16 de 27, un 59,2%), destacando el 5/6 del primer periodo.

No se andan con chiquitas

A través de las redes sociales, el Llíria ha hecho un llamamiento a llenar el pabellón:

És un poble.

És una història.

És una afició que mai ha deixat de creure.

Ja fa molts anys que esperàvem tornar a sentir algo així.

I ara que tornem a somiar…

no volem despertar.

Este dissabte, el Pla de l’Arc ha de rugir com mai.

Ha de ser un PUTO INFERN.

Per tots els que han defensat estos colors.

Per tots els que alguna vegada han sentit esta samarreta.

Si eres de Llíria, dissabte no pots fallar.