Todo en juego a falta de dos decisivas jornadas en la Copa de los veteranos de Castellón

La 10ª jornada dejó una mezcla de goles, partidos igualados, encuentros con pocas tarjetas y una nota negativa: la no presentación del Castellón-San Pedro ante el Moncofa, sancionada con derrota por 3-0 y la resta de tres puntos.

Grupo primero

En el grupo 1º, a falta de dos jornadas, el Moncofa acabará primero. Por detrás, L’Alcora-Asitec, Huracán-Burriana y Fomento-Montlyg parten con ventaja; aunque Emat Displays-Villarreal y Castellón-San Pedro aún mantienen opciones.

El Huracán confirmó su buen momento con una clara victoria ante el Onda (0-3).

confirmó su buen momento con una clara victoria ante el (0-3). La UDE y el Villarreal firmaron uno de los encuentros más atractivos de la jornada, resuelto en favor de los amarillos por 2-4. Pablo Pastor y Cristian Enmanuel marcaron para los valleros; mientras que Pascual Molés, Jesús Amposta, José Balaguer y José Amposta anotaron para los visitantes.

y el firmaron uno de los encuentros más atractivos de la jornada, resuelto en favor de los amarillos por 2-4. Pablo Pastor y Cristian Enmanuel marcaron para los valleros; mientras que Pascual Molés, Jesús Amposta, José Balaguer y José Amposta anotaron para los visitantes. L’Alcora-Asitec se llevó un triunfo importante ante el Benicasim por 1-3. Jorge Salvador abrió el marcador y Víctor Ramos amplió la ventaja; y, tras el 1-2 de penalti de Alejandro Peris, Víctor Montesinos sentenció en la última acción.

se llevó un triunfo importante ante el por 1-3. Jorge Salvador abrió el marcador y Víctor Ramos amplió la ventaja; y, tras el 1-2 de penalti de Alejandro Peris, Víctor Montesinos sentenció en la última acción. El Fomento-Montlyg sacó adelante un compromiso áspero frente al Casa Marina-Bañohogar (0-1), decidido por Aarón Pena.

sacó adelante un compromiso áspero frente al (0-1), decidido por Aarón Pena. El Rodeo Fore-Ut superó al Armelles-CMG (3-1), gracias a los goles de Cubillas, Cano e Iván Segura.

El Castellón-San Pedro no se presenta contra el Moncofa y pierde 3-0 por incomparecencia En el Municipal de Moncofa se vivió una de las situaciones más delicadas de la jornada y, probablemente, el escenario menos deseado para el normal desarrollo de la competición. El Castellón-San Pedro no se presentó al encuentro que debía disputar ante los locales, por lo que el partido ni siquiera llegó a comenzar. Ante la ausencia del equipo visitante, el Comité de Competición le sancionó con la pérdida del duelo del grupo 1º por 3-0 y la resta de tres puntos.

Segundo grupo

En cuanto al segundo grupo, el Borriol-Magnanimvs ya está clasificado. Pizzería L’Etrusco y Alcalà-Bar Gales le siguen de cerca; mientras que Arrincadeira-Serret y Oropesa todavía conservan opciones a falta de dos jornadas.

El Maradona ganó al Moró : 2-0 (goles de Campero y Iturraspe).

ganó al : 2-0 (goles de Campero y Iturraspe). El Arrincadeira-Serret firmó una de las palizas de la jornada, al superar con claridad al Les Palmes de Castelló (5-1).

firmó una de las palizas de la jornada, al superar con claridad al (5-1). El Oropesa también goleó en su visita al Rayo de Castellón (1-6), en un triunfo contundente que le permite seguir con opciones.

también goleó en su visita al (1-6), en un triunfo contundente que le permite seguir con opciones. El Pizzería L’Etrusco derrotó al Alcalà-Bar Gales (1-0), en un choque limpio.

derrotó al (1-0), en un choque limpio. Además, el Borriol-Magnanimvs confirmó su condición de clasificado con su victoria ante el Vila d’Onda (1-3).

confirmó su condición de clasificado con su victoria ante el (1-3). Por último, Alqueries y San Lorenzo firmaron un 2-2 en un duelo lleno de alternativas que disfrutaron mucho los asistentes.

Así fueron lo arbitrajes

Jornada normal con la salvedad de dos encuentros un poco más duros llenos de amarillas, pero con otros cuatro en los que las tarjetas brillaron por su ausencia y con muy buenas puntuaciones en general para todos.

Así, destacaron: Suárez Román, Beroldo Canale, Jiménez Álvarez, Beltrán Ripollés, Jelti Salhi y Soriano Riera, muy bien en su labor a criterio de los delegados.