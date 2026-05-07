Victoria para los castellonenses: el equipo de vóley playa que acaba de ascender a Primera División

El club de vóley playa Kzero 12 Academy de Castellón terminó la fase de ascenso a Primera División con una victoria que ha coronado al club castellonense como campeón de la competición. Esto supone un progreso destacable para los jugadores de vóley playa dentro de la capital de la Plana.

La competición, organizada por el propio club, se celebró en la playa del Gurugú, situada en el Grau de Castelló durante el pasado fin de semana del 2 y 3 de mayo del 2026.

El torneo fue conformado por seis equipos, cada uno proveniente desde diferentes puntos de España. Tras superar la fase de grupos, el equipo consiguió llegar a la final, luchando por el preciado trofeo contra el club CIVP Lorca, procedente de Murcia. Marcado por mucha competitividad y los nervios del público, el equipo quedó victorioso con un resultado de 4-3, levantando así la copa que los convierte oficialmente en uno de los equipos pertenecientes a la Primera División Nacional de vóley playa.

Lo que está detrás

El club, dirigido actualmente por Luis Vives Marín y Andrés Castellanos, nació en el año 2019 de una manera humilde, cuando un grupo de amigos decidió reunirse para entrenar y compartir su pasión por este deporte.

Con el paso de los años, el interés por el vóley playa fue creciendo de forma progresiva en Castellón, gracias al esfuerzo, la constancia y el trabajo diario del club. El boca a boca y el ambiente creado en los entrenamientos ayudaron a consolidar un proyecto deportivo que no ha dejado de evolucionar desde sus inicios.

En la actualidad, Kzero 12 Academy cuenta con cerca de 90 personas entrenando durante la temporada de invierno y alrededor de 160 en verano, cifras que reflejan el crecimiento que está experimentando este deporte en la provincia. Además de la competición, el club también trabaja en la formación de nuevos jugadores.

Objetivos

El objetivo principal del club consiste en convertir a Castellón en un referente nacional dentro del deporte, aprovechando los entornos de los que Castellón dispone como son sus playas.

Con este ascenso, y con mucha ambición, Castellón comienza a dejar huella en otro deporte más, sumando al vóley playa con otros deportes de alto prestigio dentro de la provincia como lo son el atletismo o el golf.