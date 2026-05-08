¿Es deportista un chaval que juega a la consola? El imparable ascenso de los eSports

¿Alguna vez ha visto a su hija, hermano, nieta, amigo o pareja jugar a la videoconsola y ha pensado: “menuda pérdida de tiempo”? ¿Acaso ha concluido, en alguna ocasión, que el uso recreativo de videojuegos supone cierto desvío de concepciones que tenemos por positivas, ya sea las de “trabajo”, “sacrificio” o “fuerza de voluntad”?

Sin excusar a todos aquellos que realizan un uso indebido de estos dispositivos para eludir otros quehaceres, el mundo digital no se circunscribe únicamente a echarse unas partidas con amigos. Existe una élite que genera gran expectación y, consecuentemente, mueve mucho dinero.

En efecto, el profesionalismo ha llegado a los videojuegos, y con él, nuevas oportunidades y crecientes interrogantes. Erigiéndose como una opción más de entretenimiento – de hecho, una de las preferidas entre los más jóvenes –, la competición digital se abre paso con la firme intención de quedarse y, quién sabe, rompiendo con ello los moldes de lo que entendemos en la actualidad por deporte.

Así, los jugadores más habilidosos en EA Sports FC – conocido como fifa en el pasado –, League of Legends o Counter-Strike, por nombrar sólo algunos, compiten en torneos y eventos organizados bajo una estructura considerablemente profesionalizada, y con un elevado seguimiento internacional.

Con ello, los eSports han dejado de ser una industria emergente para convertirse en un auténtico fenómeno global. Alcanzando más de 640 millones de espectadores a escala mundial en 2025, las estimaciones más recientes advierten que este mercado va a ser capaz de superar los 5.000 millones de dólares en ingresos para este año en curso. Y como era de esperar, las marcas lo saben.

Conocedoras del más que atractivo potencial comercial de este sector, diversas de las compañías más influyentes en todo el mundo ya han movido ficha, suscribiendo acuerdos de patrocinio con torneos, plataformas de retransmisión y equipos profesionales de jugadores de eSports.

En este aspecto, y actuando como único límite la originalidad de la mente humana, estas marcas encuentran espacios publicitarios por doquier: desde anuncios en segmentos de la pantalla durante la retransmisión de las partidas, pasando por el sobreimpresionado de sus logotipos en lugares visibles del escenario en donde se disputa la competición, hasta incluso la incorporación de publicidad en las propias camisetas oficiales de los jugadores.

Miles de aficionados llenan un estadio para presenciar la élite de los eSports, un fenómeno que ya compite en audiencia con los deportes tradicionales. / Mediterráneo

Pero, más allá de su innegable crecimiento y de su seductor magnetismo para la generación Z, vayamos por materia. ¿Pueden los eSports ser considerados como deporte?

Como era de esperar, la definición legal de deporte varía en función del ordenamiento jurídico al que acudamos. Si bien, podemos sustraer ciertas notas definitorias de su conceptualización, presentes en el significado de deporte en la amplia mayoría de países. De esta forma, y efectuando una reducción simplista, los rasgos característicos esenciales de la idea de deporte serían tres: actividad física, elemento competitivo y cierto grado de organización.

Cumpliendo razonablemente con el segundo y tercer atributo, los eSports arrojan más dudas por lo que atañe al requisito de la actividad física. En ese sentido, ¿podría entenderse como tal la destreza necesaria para manejar los comandos de la consola con las manos? ¿Debería tenerse en cuenta la agudez mental de los jugadores para tomar diferentes decisiones en el videojuego antes que sus rivales?

De esta vertiente, y aterrizando el asunto al ámbito nacional, nuestra regulación actual limita el reconocimiento de la práctica deportiva a la existencia de actividad física. Ahora bien, lo anterior, lejos de concebirse como una definición cerrada o técnicamente precisa, parece presentarse como un compromiso institucional de considerar el deporte como una actividad esencial, garantizando así el derecho a su libre acceso.

Sin embargo, no se proyecta una delimitación clara respecto a actividades más propiamente intelectuales o digitales. Debido a esta ausencia de concreción y nitidez, la discrecionalidad de los organismos competentes rellena los huecos dejados por la regulación. En este contexto, el Consejo Superior de Deportes reconoce disciplinas como el ajedrez o el billar, modalidades que despliegan incluso sus propias federaciones deportivas a nivel estatal.

Por el contrario, los eSports no cuentan, de momento, con un reconocimiento expreso en el panorama deportivo nacional, ni con una federación propia que los estructure. En contraposición con los deportes tradicionales, cuya esencia ya pertenece al acervo cultural, la propiedad de los videojuegos por parte de empresas privadas supone un serio escollo jurídico para su reconocimiento deportivo y posterior estructuración federativa, entre otros atolladeros.

Con todo, a día de hoy tendremos que conformarnos con historias reales como las de Lucas Ordóñez o Jann Mardenborough, quienes, tras destacar en el videojuego Gran Turismo y habiendo superado el entrenamiento de rigor en una academia especializada, se convirtieron en pilotos profesionales de carreras. Logrando actuaciones más que reseñables en las 24 Horas de Le Mans tanto en categoría LM P1 como LMP2, entre otros prestigiosos circuitos, casos como los suyos nos recuerdan que el deporte también reserva caminos poco convencionales.

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Y usted, ¿qué cree? ¿Consideraría que los eSports son, o pueden llegar a ser deporte?