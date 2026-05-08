PREMIER LEAGUE
El español Álex Jiménez, apartado del Bournemouth tras un incidente con una chica menor de edad
El ex del Real Madrid y el AC Milan no jugará este fin de semana hasta que el club finalice sus investigaciones sobre lo ocurrido
Jordi Delgado
El jugador español del Bournemouth, Álex Jiménez, no formará parte de la plantilla de Andoni Iraola para el partido de la Premier League de este sábado ante el Fulham tras salir a la luz en redes sociales unas conversaciones en Instagram que mantuvo con una chica de 15 años, según ha anunciado el club en un comunicado.
"El AFC Bournemouth está al tanto de las publicaciones que circulan en las redes sociales relacionadas con el lateral derecho, Álex Jiménez", dice el Bournemouth en su escrito publicado en su página web. "El club comprende la gravedad del asunto y actualmente se está investigando".
"En consecuencia, Alex no estará en la convocatoria para el partido de la Premier League de mañana contra el Fulham y el club no hará más comentarios al respecto por el momento", añade la entidad 'Cherrie'.
En dichas conversaciones, el excanterano del Real Madrid y el AC Milan, afirmaba que nunca "había estado con una chica de 15 años" y que le gustaban "chicas pequeñas".
"Fue un error hablar contigo, No quiero problemas", dijo posteriormente en otro mensaje.
- La Policía Nacional detiene al agresor sexual múltiple Vicente L. G. después de 28 días fugado
- Luto en Benicàssim por Valeria: 'Te has ido demasiado pronto, pero tu recuerdo quedará para siempre
- El festival que ha dejado sin camas a un pueblo de Castellón: 2.500 personas, 120 artistas y electrónica en plena naturaleza
- Una empresa castellonense en liquidación subasta material de construcción a precio de saldo
- Educación suspende las clases en un colegio de Castelló por la presencia de ratas
- Alerta por tormenta: La previsión del tiempo marca el fin de semana de comuniones en Castellón
- Un aceite de Castellón conquista la Comunitat Valenciana
- ¿Quieres trabajar en Pirámide? La empresa de Estados Unidos que ha comprado la discoteca ya busca personal