Oceanman reúne en Benicàssim a 860 nadadores de 52 nacionalidades

Benicàssim volverá a mirar al mar con una de las pruebas deportivas más exigentes del calendario internacional. 860 nadadores de aguas abiertas de 52 nacionalidades participarán este domingo en Oceanman 2026, una cita que este año abre el circuito europeo y que se celebrará en el litoral benicense.

La competición cuenta con un 50% de participantes internacionales y refuerza el peso de Benicàssim como sede de grandes eventos deportivos vinculados al Mediterráneo. La presentación contó con la participación de la alcaldesa, Susana Marqués; el director general de Deporte de la Generalitat valenciana, Luis Cervera; el diputado de Deportes, Iván Sánchez; el concejal de Deportes, Manolo Gual; y los managers de Oceanman España, Roberto Marqués y Tony García.

«Es un orgullo acoger un año más esta competición, una prueba que ha encontrado su encaje en las playas de la ciudad, convirtiéndose de nuevo en escenario deportivo de competiciones internacionales de alto nivel, donde los cerca de 900 deportistas volverán a sus lugares de origen como embajadores de la hospitalidad de Benicàssim», destacó Marqués.

El programa deportivo tendrá como gran referencia la modalidad Oceanman, una travesía de 10 kilómetros, e incluirá la Half Oceanman, de 5, y la modalidad Sprint, con distancias de entre 1,5 y 2 kilómetros.

La organización ha previsto además Oceankids, pensada para los nadadores más jóvenes, con recorridos de entre 500 y 750 metros, así como Oceanteams, una prueba de relevos por equipos de tres participantes en esa misma distancia y con categorías masculina, femenina y mixta.

Noticias relacionadas

El evento incorpora también Oceanfins, con distancias de entre 1,5 y 2 kilómetros, y una prueba adaptada para personas con diversidad funcional, con recorridos de 50 a 200 metros y acompañante.