Oficial | Santi Valladares no continuará al frente del Servigroup Peñíscola
El entrenador lo deja para estar con su familia en un final de trayectoria plagado de éxitos en los cinco años que ha estado en Peñíscola
Eloy Cerdá
El Servigroup Peñíscola ha hecho oficial este viernes 8 de mayo que Santi Valladares no continuará como entrenador del equipo una vez finalice el contrato que vinculaba a ambas partes hasta el final de la presente temporada. El técnico gallego ha decidido poner fin a su trayectoria como técnico tras 22 años ejerciendo para poder estar cerca de casa, y disfrutar, de su familia tras muchos años lejos de su tierra.
Valladares se marchará cinco años después de su llegada habiendo dejado su nombre para la historia del club. Se ha convertido en el entrenador con más partidos y más victorias del club en la élite y ha cumplido y superado los objetivos que se le habían marcado.
Consiguió que el Peñíscola regresara a primera división el año 2023 después de una temporada con récord de puntos del equipo. Lo ha asentado en primera división consiguiendo, además, metas impensables. Tres Final Four consecutivas de la Copa del Rey, la consecución del título de la Copa de España 2025 y que el Peñíscola terminase primero la fase regular de una liga en primera. A ello, se le añaden los títulos de la Supercopa Comunitat.
Homenaje
Valladares afrontará su último partido en el Juan Vizcarro este sábado 9 contra Ribera Navarra (17.00 horas) donde se le rendirá homenaje a la finalización del encuentro. El técnico, en una comparecencia, indicó estar «agradecido con el cariño recibido desde la llegada al club».
Muchos de los jugadores de la plantilla actual y otros que han estado en el Peñíscola bajo sus órdenes le dedicaron palabras de agradecimiento en un vídeo publicado por el club en sus redes sociales. Don Santiago Valladares cierra una etapa y una gran trayectoria como entrenador profesional.
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