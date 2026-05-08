Un oficioso Jódar presenta su candidatura a Roma

Victoria de oficio de Rafa Jódar en su debut en Roma. El español, sin mostrar su versión más sólida, sacó adelante el partido ante Nuno Borges, que estuvo cerca de llevarse la primera manga. Las condiciones en el Foro Itálico, tan diferentes a las de Madrid, perjudicaron a Jódar en un inicio, pero tras una hora de juego encontró los ganadores y su agresividad habitual.

El primer break del partido lo consiguió Borges, más por errores de Jódar que por su capacidad para dominar los puntos. El portugués apostó por un juego rocoso desde el fondo, priorizando el no fallar por encima de todo. El español, más acostumbrado a jugar potente y ofensivo, fallaba más de lo habitual, al no estar todavía acostumbrado a la tierra batida italiana.

Sin embargo, no se desesperaba lo más mínimo. Y tuvo razones para hacerlo. Tras ceder el servicio, en el siguiente juego se le presentó la oportunidad de recuperar el terreno perdido. Hasta tres bolas de break a favor. Sin embargo, desperdició todas por errores propios. Ni una sola queja. Buscó las sensaciones a medida que pasaban los juegos y encontró el premio en el momento clave.

Con 4-3 a favor de Borges, un juego fantástico del español, que apretó mucho desde el resto, le permitió igualar el encuentro. Ya había pasado lo peor. Aunque el portugués pudo devolverle el golpe con dos opciones de rotura, Jódar sacó su mejor servicio para impedírselo. Cumplieron ambos en los siguientes minutos para que todo se decidiera en el tie-break.

Tras una hora de partido, un resto profundo de Jódar, de esos que tanto le caracterizan, provocó que Borges devolviera la bola cerca de la red. El español la dejó botar, sin prisa, y la reventó al centro de la pista. Miró desafiante a su padre, consciente de la importancia de ese set. Directamente se dirigió a los vestuarios para cambiarse y tomarse con calma la pausa.

El 'feeling' con la bola ya era mayor. Las sensaciones en pista eran cada vez mejores y así se lo hizo saber al marcador. Una rotura en el primer juego del partido para poner la directa hacia la victoria. Borges siguió mentalmente fuerte, sacando adelante los juegos con su servicio y planteó unos restos muy ofensivos que le permitieron tener varias bolas de break.

Casi dos horas de partido

Sin embargo, Jódar sacó de maravilla en los puntos de máxima presión y mantuvo la diferencia, desquiciando al portugués. El joven madrileño jugó como un veterano y cerró el partido con un saque directo. Una hora y 57 minutos de choque. "Un partido muy complicado. Tuve que dar mi mejor nivel. He jugado muchos partidos en estas semanas y tengo que recuperarme bien para los siguientes", dijo en los micrófonos de la ATP.

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Tras esta victoria, Rafa Jódar se verá las caras en tercera ronda con el australiano Álex de Miñaur, al que ya ganó en el Mutua Madrid Open sin problemas, o el italiano Matteo Arnaldi. Además, con este triunfo, ya es virtualmente cabeza de serie en Roland Garros. Todo buenas noticias para el nuevo talento del que España disfruta ante la ausencia de Alcaraz.