Presente y futuro del tenis Castellón: Roberto Bautista y Álvaro Lago

El tenis castellonense está ante un momento muy especial. Se encuentra ante un cambio de guardia, debido a la retirada, al final de esta temporada, de Roberto Bautista, el tenista masculino provincial más laureado de la historia. El de Benlloc, en la temporada de su despedida, sigue dejando momentos memorables y partidos para recordar antes de ceder el testigo... ¿a quién? De los chavales que sueñan con llegar a su nivel (ha ganado 12 títulos, ha llegado a ser noveno del mundo, campeón de la Copa Davis 2019 con España, semifinalista de Wimbledon...), Álvaro Lago Furió es uno de los que opositan con más fuerza.

Derrotado en la primera criba del anterior Masters 1000 (Madrid), Bautista ganó este jueves al italiano Francesco Maestrelli por 6-3 y 7-6(2), avanzando así en el Foro Itálico tras un partido que resolvió en dos horas, a pesar del apoyo del público hacia el tenista local. A sus 38 años, superó a un rival que jugaba en casa para dejar atrás su reciente eliminación en la Caja Mágica, donde cayó pronto ante el argentino Thiago Agustín Tirante.

Bautista tras ganar la final con 14 años a Marin Cilic. / MEDITERRÁNEO

Su última vez en el Foro Itálico

Maestrelli (112º del ránking ATP) firmó ocho saques directos y 26 golpes ganadores por los dos y 12 (respectivamente) de Rober, aunque también estuvo mucho más impreciso, acumulando hasta 28 errores no forzados por los 13 de su adversario. Curiosamente, venció con un solo break.

El castellonense, que ya ha anunciado que colgará la raqueta al final del 2026 después de que dispute sus últimos torneos durante el resto del año, selló así su pase a una segunda ronda que no consiguió superar en la edición pasada. Clasificado en el puesto 98º del ránking mundial, Bautista se enfrentará este sábado en la siguiente fase al estadounidense Brandon Nakashima (32º), al que ha derrotado en los dos duelos previos (el último, en la tierra batida de Montecarlo, en 2025).

Primera victoria en un cuadro final ATP en cerca de dos meses de Rober, que no ganaba un partido desde el 19 de marzo, en la primera ronda del Masters 1000 de Miami. Desde entonces, el castellonense presentaba un balance de 2-6, con sus únicos triunfos en la previa de Montecarlo y en el Challenger de Aix-en-Provence.

Gran resultado, mejor futuro

Del presente al que puede ser el futuro. Furió, de solo 16 años, se proclamó campeón del torneo después de una semana impecable en la que tuvo que abrirse paso desde la fase previa.

El joven tenista firmó un recorrido de enorme mérito, con un total de ocho partidos disputados hasta levantar el título en el torneo internacional júnior ITF J30 del Club Tennis Girona, al vencer en la final al el almeriense Jordi Fernández por 7-5 y 6-2.

Actualmente, Álvaro Lago reside en Barcelona, donde entrena en la prestigiosa Ad in Tennis Academy, ubicada en el Club de Tenis Barcino.

Allí compagina su formación académica a distancia, en modalidad online, con una exigente rutina diaria de entrenamientos de tenis y preparación física.