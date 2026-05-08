La previa | El Amics Castelló inicia en Llíria la segunda vía hacia el ascenso

El Amics Castelló afronta este sábado, a partir de las 18.30 horas en el Pla de l’Arc el partido de ida de la primera de las dos eliminatorias que debe superar para conseguir el ascenso a Primera FEB. El equipo castellonense, que cayó en la final de campeones ante el Coto Córdoba, inicia ahora la vía alternativa contra el CEB Llíria, al que ya venció en los duelos de la Liga regular.

El CEB Llíria accedió a esta ronda después de superar con solvencia su cruce ante el UEMC Valladolid Baloncesto. El conjunto edetano dejó encarrilada la eliminatoria en el partido de ida disputado en el pabellón Pla de l’Arc, donde se impuso por una contundente diferencia de 27 puntos, mientras que en la vuelta cayó en Pisuerga por 11 puntos, resultado suficiente para sellar su clasificación.

El rival

El equipo entrenado por Javier Vilaplana cuenta con jugadores de gran nivel, destacando especialmente Alonso Meana. El jugador asturiano fue el líder del conjunto valenciano en valoración durante la fase regular y está firmando unos grandes play-offs, promediando 18 puntos y 20 créditos de valoración por encuentro.

El Amics Castelló de Pichel no estará solo en tierras valencianas. El club ha organizado un autobús para que los aficionados del Amics puedan acompañar al equipo en este importante desplazamiento y obtener un resultado positivo para la vuelta en el Ciutat (domingo 17 de mayo a las 12.00 horas).