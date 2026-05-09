El difícil sueño del Handbol Onda: cantera, identidad y el recuerdo del Mades

El balonmano femenino vuelve a ilusionar a Onda, aunque el estreno en la fase de ascenso a División de Honor Oro no fue el esperado. El Handbol Onda, mejor equipo provincial de esta temporada, cayó ayer ante el Healthy Poke BM Leganés por 20-16 en el primer partido del Grupo II, un encuentro dominado de principio a fin por el conjunto madrileño y que obliga ahora a las ondenses a reaccionar para mantener vivo el sueño de subir a la categoría de plata del balonmano nacional.

El tropiezo inicial complica el camino, pero no lo cierra. En un formato tan exigente, en el que solo el mejor de cada grupo consigue el billete a Oro, el margen de error es mínimo y cada partido tiene valor de final. El equipo de Rubén Muñoz buscará resarcirse hoy ante el UCAM BM Murcia, a las 16.30 horas, y cerrará la fase el domingo contra el Replasa Beti-Onak, a las 11.00. Dos partidos para levantarse, competir y seguir creyendo en una fase histórica para el club. Aunque como explican desde dentro del club, lo más importante es ver el crecimiento de la base.

Las jugadoras del Onda, durante uno de los partidos. / HANDBOL ONDA

Una espectacular temporada

El conjunto ondense llega a esta cita después de una temporada de crecimiento, trabajo y madurez competitiva. El objetivo sigue siendo pelear por un ascenso que premiaría no solo al primer equipo, sino a todo un proyecto construido desde la base.

El técnico Rubén Muñoz reconoció que afrontan estos tres partidos «con mucha ilusión y ganas de competir por un objetivo ambicioso", aunque también advertía de la dificultad del desafío: «Sabemos que es un reto muy exigente. Nos enfrentamos a los mejores equipos de la categoría, en un formato sector que es muy complicado, ya que solo hay una plaza de ascenso y eso significa que casi no hay margen de error».

El recuerdo del Mades

Hablar de balonmano femenino en Onda es hablar también de memoria. La localidad ya vivió años de esplendor con el Mades Seguros, aquel equipo que llevó el nombre del municipio a la élite nacional y que fue subcampeon de Liga y Copa durante los años 80, marcando un hito para el deporte femenino. «Fue una etapa brillante, marcada por el profesionalismo y por jugadoras de mucho nivel, que dejó una huella imborrable en la forma de entender este deporte en Onda». Sin embargo, cuando dejaron de invertir, el proyecto se vino abajo, ya que en una pequeña localidad era imposible mantener un equipo entre los mejores de España.

El modelo del Handbol Onda

Tras la desaparición de aquel Onda, hubo un periodo de pausa. Sin embargo, el balonmano reflotó con organigrama, otra filosofía y otra manera de trabajar. Así nació el actual Handbol Onda, heredero emocional de aquella pasión, pero construido desde una idea diferente: cantera, formación, identidad y sostenibilidad.

«Esa es la gran diferencia con el pasado. El Mades fue un proyecto de élite y profesional; el Handbol Onda actual, en cambio, es un club de base que ha decidido crecer desde abajo. Hoy cuenta con alrededor de 300 fichas y con una labor diaria en escuelas y categorías inferiores que da sentido a todo el proyecto. Somos un club que cree mucho en la cantera», apuntan subrayando la principal diferencia.

La técnico valora el proyecto

El entrenador ensalzó que una parte importante del primer equipo han pasado por la cantera, un detalle que da todavía más valor a esta fase de ascenso. «Destacaría sin duda el trabajo constante que se hace en la base del club», insiste. «Algo que le da especial valor es que muchas jugadoras del primer equipo han pasado por la cantera".

En lo humano, el grupo también llega reforzado. Muñoz destaca cómo la plantilla se ha unido con el paso de la temporada hasta convertir el objetivo común en el motor del vestuario. «Este grupo ha sido capaz de superar obstáculos para acabar la temporada disfrutando de lo que supone jugar una fase de ascenso a una categoría tan importante, afirmó, consciente de que ahora deberán recurrir a la épica para ascender.

La plantilla al completo

La plantilla está formada por las siguientes jugadoras:Miryam Cáceres, Paula Pilar Martínez, Irene Álvaro, Valentina Cisneros, Nuria Fernández, Silvia Córdoba, María José Gimeno, Carla Rodríguez, Mireia García, Kimberlee Aronsveen, Ainhoa Sanz, Ana Peris, Valentina Pérez, Belén García, Leyre García y Yasmina Hajji.

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Ahora toca transformar el golpe del debut en energía para los dos partidos que quedan. Porque, más allá del resultado ante Leganés, Onda vuelve a sentirse representada por un equipo que compite, que cree en su cantera y que ha devuelto la ilusión al balonmano femenino de la localidad. El sueño del ascenso se ha complicado, pero el hecho de estar compitiendo ya es un gran logro. Hoy, ante el UCAM BM Murcia, segunda oportunidad para el Handbol Onda.