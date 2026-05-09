Resumen Tercera | Villarreal C-Levante B, primera eliminatoria del ‘play-off’ de ascenso
El filial amarillo y el Soneja acaban con triunfo; Vall de Uxó y Roda lo hacen con derrota
Finalizó la fase regular en Tercera Federación. El Villarreal C, que ganó al Torrellano (2-0) en el Mini Estadi, jugará el ‘play-off’ de ascenso a Segunda Federación con el factor campo en contra por la victoria del Levante B en el campo del Ontinyent (0-1). Precisamente, habrá duelo de filiales en la primera eliminatoria por el ascenso: el del Villarreal se enfrentará el del Levante, siendo la ida en el Mini Estadi y la vuelta en la Ciudad Deportiva de Bunyol.
El ganador de esta eliminatoria se enfrentará al que gane del La Nucía-Atlético Saguntino. Y el ganado de este ‘play-off’ autonómico pasará a una final nacional doble partido contra un rival de cualquier parte de la geografía española. Es decir, el equipo que quiera ascender a Segunda Federación tendrá que superar tres eliminatorias (seis partidos más).
En esta última jornada se confirmaron los descensos a Lliga Comunitat del Utiel, Alzira y Recambios Colón. Pero podría producirse un cuarto descenso. Y es que si el CD Castellón B baja de Segunda a Tercera Federación descendería otro equipo a Lliga Comunitat y ese sería el Atzeneta.
Última jornada
En esta última jornada el Villarreal C superó al Torrellano (2-0) con goles de Mario Cervera y Mauro Roca, ambos en la primera parte. El conjunto alicantino quiso, pero no pudo ante un filial amarillo que resultó muy superior del primer al último minuto.
El Roda cerró la temporada con derrota en el campo del Crevillente (2-0), al igual que el Vall de Uxó en el feudo del Utiel (1-0). En cambio, el Soneja se despidió a lo grande ganando al Jove Español (5-2), con goles anotados por Rulo, por partida doble, Iván Berbegal, Juancho Sastre y Juan Carlos Rico.
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