REAL MADRID
Mbappe revoluciona las redes con un post de Instagram cuando el Real Madrid perdía 2-0 en Barcelona: "Kylian nos está vacilando a todos"
La afición del Real Madrid expresa su descontento en redes sociales por la actitud de Kylian Mbappé, pidiendo incluso su exclusión del equipo.
Álvaro Raya
Se ha desatado la polémica en las redes sociales con la última publicación de Kylian Mbappé en su cuenta personal de Instagram. En ella se aprecia una imagen del televisor del francés en el que está siguiendo El Clásico desde su casa.
El futbolista no viajó a Barcelona y fue baja de última hora para el duelo liguero entre los dos gigantes del fútbol español. En una semana especialmente convulsa para el vestuario madridista, el delantero francés es otro de los que se encuentran bajo la lupa de la afición, sobre todo tras ser captado por las televisiones riéndose saliendo de Valdebebas justo después de producirse el altercado entre Tchouameni y Valverde.
"Kylian nos está vacilando a todos" recogía Tomás Roncero, reconocido seguidor del Real Madrid. Y es que el descontento con el galo es grande entre los madridistas, llegando incluso a proponerse una recogida que ya supera las 70 millones de firmas para solicitar su exclusión del equipo.
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