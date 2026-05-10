Mikel Arteaga y Elena Lionello conquistan la Oceanman en Benicàssim

El mar volvió a marcar el ritmo en Benicàssim y convirtió la Oceanman Costa Azahar Spain 2026 en una jornada de resistencia, ambiente internacional y podios de alto nivel. Más de 850 nadadores de 52 nacionalidades participaron este domingo en la apertura del calendario europeo del circuito, con Mikel Arteaga García y la italiana Elena Lionello como vencedores de la distancia reina de 10 kilómetros.

La competición dejó una mañana de natación en aguas abiertas con clima favorable, gran presencia de deportistas extranjeros y un tramo final más exigente de lo previsto, después de que el mar ganara movimiento en las últimas horas, especialmente durante la Sprint 2K. Las playas de Benicàssim volvieron a ejercer como escenario de una prueba que combinó dureza deportiva, proyección turística y ambiente mediterráneo.

En la distancia reina, Mikel Arteaga García firmó la victoria masculina tras completar los 10 kilómetros en 2:37:14. David Murria alcanzó la segunda posición con 2:43:19 y Sever Olteanu completó el podio con 2:49:17.

La italiana Elena Lionello dominó la clasificación femenina de los 10 kilómetros con un tiempo de 2:50:01. Kamilla Boross, de Hungría, terminó segunda con 3:22:58, mientras que la alemana Magdalena von Grotthuss ocupó la tercera plaza con 3:23:38.

Benicàssim disfruta con la Oceanman 2026 de natación en aguas abiertas. / Eva Bellido

Podios de alto nivel

La Half Oceanman 5K dejó dominio español en los primeros puestos. Nil Ibáñez Pina ganó la categoría masculina con 1:06:44, por delante de Álex Barranquero Ruiz, que terminó en 1:07:29, y Yaré Cocera Cordón, tercero con 1:07:39.

En categoría femenina, Aida Bertran Izquierdo cruzó la meta en primera posición con 1:13:31, apenas tres segundos antes que Alba Maestro Lorenzo, segunda con 1:13:34. Irene Peinado Morales completó el podio con 1:13:58.

La Sprint 2K, disputada ya con el mar más movido, ofreció una de las imágenes más exigentes de la jornada. El suizo Maxime Rivier venció en categoría masculina con un tiempo de 29:54, seguido por Daniel Ortiz Castro, que paró el crono en 32:26, y Azat Akhmetov, tercero con 32:35.

En la clasificación femenina, Melanie Marin Rueda logró la victoria con 37:09, por delante de Andrea Sánchez Azabal, segunda con 40:58, e Irina Torelló Tort, tercera con 41:01.

Autoridades y organizadores en la salida de la Oceanman este domingo. / MEDITERRÁNEO

Seguridad e inclusión

El operativo de seguridad y asistencia tuvo un papel clave durante toda la competición. La organización destacó el trabajo coordinado entre el equipo de seguridad, voluntarios, embarcaciones de apoyo y personal médico, que permitió atender con rapidez a los nadadores que necesitaron asistencia y completar la jornada con todos los participantes en buenas condiciones.

La cita mantuvo también su apuesta por la participación inclusiva con la presencia de la categoría Inspiration en distintas distancias. Esta modalidad reforzó el compromiso del circuito con la integración y el deporte para todos, uno de los elementos que la organización volvió a subrayar dentro de una jornada con deportistas de perfiles, edades y procedencias muy diferentes.

La alcaldesa, Susana Marqués, destacó destacado que “es un orgullo acoger un año más esta competición, una prueba que ha encontrado su encaje en las playas de la ciudad, convirtiéndose de nuevo en escenario deportivo de competiciones internacionales de alto nivel, donde los cerca de 900 deportistas volverán a sus lugares de origen como embajadores de la hospitalidad de Benicàssim”.

La dimensión turística volvió a quedar patente más allá del agua. Deportistas y acompañantes disfrutaron de las playas, del ambiente del municipio y de un avituallamiento final con degustación de paella valenciana, una propuesta que sorprendió especialmente a los participantes internacionales y añadió sabor local a una cita de marcada proyección exterior.

La jornada concluyó con la entrega de premios de las diferentes categorías y un clima de celebración entre atletas de todo el mundo.