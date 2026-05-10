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Resumen Lliga Comunitat | El CF Alqueries está pendiente del CD Castellón B para no descender

Si el filial albinegro pierde la categoría el domingo, arrastrará a los alquerienses a la Primera FFCV

El CD Almazora consiguió la permanencia en una temporada dura y complicada.

El CD Almazora consiguió la permanencia en una temporada dura y complicada. / Juan Francisco Roca

Juanfran Roca

Castellón

El futuro del CF Alqueries está en manos del CD Castellón B. En un principio, el conjunto alqueriense logró esquivar el descenso a Primea FFCV tras ganar en casa al Silla (3-1), pero no deberán bajar la guardia los de la Plana Baixa porque si el filial del CD Castellón desciende de Segunda a Tercera Federación, arrastrará al Atzeneta a bajar a Lliga Comunitat y eso provocaría el descenso del peor equipo clasificado en el puesto 13º de los dos grupos. El CF Alqueries suma 33 puntos, por los 34 del Benigánim. Así, que siete días más de incerteza. El CD Castellón B perdió la ida del ‘play-out’ (2-3) y o espabila o regresará a Tercera.

Sólo perdió el Burriana en esta última jornada que decidió los descensos del Requena, Promeses Sueca y Patacona (y alerta con el Alqueries), más el ascenso directo del Acero a Tercera, y los dos que promocionarán por ascender: Ribarroja y Tavernes de la Valldigna.

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En esta última jornada los alquerienses vencieron 3-1 al Silla con goles de Adrián Sujar y dos de Miguel Crouseilles. El CD L’Alcora goleó al Manises (6-1) con tantos de Víctor Mateos (dos), Txema Villajos, Uroz, Breto y Álex Felip. Almazora y Patacona firmaron tablas (0-0), lo mismo que el Nou Jove y al Promeses Sueca (1-1, con gol de Younnes Addar). El Burriana cerró la temporada cayendo en casa frente al Tavernes de la Valldigna (0-1), con un solitario gol de Jorge Seral.

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