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El Sporting frustra la cuarta Champions seguida de Palma

Los lusos alzaron su tercer título con un tanto de Diogo y un autogol de Alisson cuando los baleares atacaban con cinco

Zicky Té busca el chut ante la presencia de Deivão.

Zicky Té busca el chut ante la presencia de Deivão. / UEFA

David Rubio

David Rubio

En un partido lleno de intensidad, el Sporting de Portugal derrotó por 2-0 al Illes Balears Palma Futsal en Pesaro en la final de la UEFA Futsal Champions League y rompió la racha de tres títulos seguidos de los insulares. Malas noticias para el fútbol sala español, pero muy buenas para el Barça de Javi Rodríguez.. ¿Por qué? Pues porque ya le bastaría con llegar a la final liguera para disputar la próxima edición de la Liga de Campeones.

Las previsiones apuntaban a un duelo muy físico, aspecto del juego que controlan los lusos a la perfección. Ese empuje en la presión en la primera línea permitió al equipo de Nuno Dias controlar los primeros minutos y, antes del 4', Diogo Santos fusiló a Dennis Cavalcanti tras recibir un excelente envío largo de Bernando Paçó (1-0).

El Sporting se creció y el meta de Palma Futsal demostró una y otra vez por qué es uno de los mejores del planeta. Formado en el fútbol, el de Recife se empleó a fondo a disparos del portero Bernardo Paçó, del ruso Ivan Chishkala y del 'genio Alex Merlim, jugador italoargentino que cumplirá 40 años en julio y agota sus últimas semanas en el club tras 11 temporadas.

El campeón de las tres ediciones anteriores reaccionó por fin desde la posesión y Deivão estuvo a punto de empatar tras un rechace del arquero sportinguista. El banquillo español pidió el VIR por un posible codazo a Fabinho que se saldó con una importante amarilla para Diogo Santo. Lástima que fue unos centímetros fuera del área.

Ernesto, ante la presencia de Zicky Té en defensa

Ernesto, ante la presencia de Zicky Té en defensa / UEFA

Fabinho envió alto la falta y en el 13' volvió a aparecer Dennis, primero a disparo de Pauleta y después de manera espectacular ante Zicky Té. Los siguientes minutos fueron de toca y daca, aunque sin ocasiones hasta que Diogo Santos vio la segunda amarilla por una entrada sobre Fabinho.

Sin embargo, los baleares no aprovecharon los 112 segundos de superioridad que restaban antes del intermedio no los ocho primeros de la reanudación. Justo después, Ernesto gozó de una gran ocasión ante Bernardo Paçó y Dennis evitó en el 25' que un espectacular taconazo de Zicky Té acabase en gol.

El Sporting pidió el VIR por un posible penalti sobre Chishkala a pase de Zicky Té, pero la defensa de los baleares fue extraordinaria. La final estaba en todo lo alto cuando Fabinho se topó con un excelente Paçó a 6:34 del final y todo cambió cuando Vadillo dio la camiseta de portero al brasileño, un jugador que gusta mucho al Barça.

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En la primera acción, la defensa de Chishkala provocó un rechace y la bola se coló mansamente en la portería (2-0), mientras Fabinho hacía lo imposible para llegar. Palma lo intentó todo, cometió la quinta falta y el marcador no se movió. La cuarta Champions seguida de los baleares murió en la orilla y la tercera de los 'leões' ya es una realidad. Antes, el Jimbee Cartagena se llevó la tercera plaza ante el Étoile galo en los penaltis (3-3).

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