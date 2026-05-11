Las novedades sobre el Gran Premi Vila-real de Ciclisme: una contrarreloj por equipos y alguna sorpresa más

El Gran Premi Vila-real de Ciclisme 2026 ya calienta motores para una edición muy especial. La histórica prueba ciclista, organizada por el Club Ciclista Vila-real, alcanzará este año su 78ª edición con una de las grandes novedades de los últimos años: la recuperación de una contrarreloj por equipos por las calles de Vila-real.

La carrera fue presentada en una rueda de prensa celebrada en el Ajuntament de Vila-real, con la participación del alcalde, José Benlloch; el concejal de Deportes, Xus Madrigal; y, en representación de la organización, Carles Falcó. La prueba se disputará entre el 29 y el 31 de mayo y reunirá a 20 equipos, de los cuales 19 serán estatales y uno llegará procedente de Países Bajos.

La primera gran cita llegará el viernes 29 de mayo, con una contrarreloj por equipos que partirá desde el Estadio de la Cerámica y finalizará en la ermita de la Verge de Gràcia. Aunque este formato ya formó parte del Gran Premi en ediciones anteriores, como las de 1982 y 1992, su recuperación supone un aliciente añadido para una prueba que en los últimos años ha mantenido como eje central el recorrido entre Vila-real y Morella.

El edil de Deportes, Xus Madrigal, puso en valor el esfuerzo del Club Ciclista Vila-real para mantener viva una carrera de referencia en el calendario élite y sub-23. Madrigal destacó el “trabajo que muchas veces no se ve” y subrayaba que la recuperación de la contrarreloj permitirá que la ciudadanía de Vila-real y de los municipios cercanos pueda “disfrutar y vivir con más intensidad” una prueba con un fuerte arraigo local.

Tres etapas para una carrera exigente

La 78ª edición del Gran Premi Vila-real de Ciclisme estará formada por tres etapas. La primera será la contrarreloj por equipos del viernes 29 de mayo. La segunda se disputará el sábado 30 de mayo con el recorrido Vila-real-Morella, de 137 kilómetros. La salida está prevista a las 13.00 horas desde la plaza Mayor de Vila-real, mientras que la llegada al Pla dels Estudis de Morella se espera a partir de las 16.30 horas.

La tercera y última etapa tendrá lugar el domingo 31 de mayo, con un recorrido de 126 kilómetros entre Morella y Vila-real. La salida está prevista a las 9.30 horas y la llegada se situará en la Ciutat Esportiva Municipal Pau Francisco Torres, alrededor de las 12.30 horas.

El recorrido volverá a poner a prueba a los ciclistas con un trazado exigente por el interior de la provincia de Castellón. La carrera pasará por localidades como Onda, l’Alcora, la Barona, Els Ibarsos, Benassal, Culla, Ares del Maestrat, Atzeneta del Maestrat, les Useres, Costur y Morella, además de Vila-real.

Puertos de montaña, metas volantes y mucho desnivel

La prueba mantiene su identidad como una carrera de auténtico ciclismo para corredores de categoría élite y sub-23.

La segunda etapa, entre Vila-real y Morella, contará con tres puertos puntuables: Culla, de primera categoría; Ares, también de primera categoría; y Morella, de tercera categoría. Además, se disputará el premio del maillot de metas volantes en el Coll de la Bassa y en La Montalbana. Esta jornada acumulará un desnivel positivo de 2.742 metros, lo que la convierte en una de las grandes jornadas decisivas de la carrera.

La tercera etapa tampoco dará tregua. El recorrido entre Morella y Vila-real incluirá el puerto de Culla, de segunda categoría, y contará con metas volantes en Ares del Maestrat y Costur. Serán 127 kilómetros de etapa, con un desnivel positivo de 1.690 metros, antes de la llegada final a la Ciutat Esportiva Municipal Pau Francisco Torres.

Con este diseño, la carrera combinará velocidad, estrategia colectiva, montaña y resistencia. La contrarreloj inicial marcará las primeras diferencias, mientras que las dos etapas en línea decidirán la clasificación general en un recorrido muy vinculado al territorio castellonense.

Una edición también solidaria

El Gran Premi Vila-real de Ciclisme volverá a tener este año una vertiente solidaria. La organización colaborará de nuevo con la Asociación de Afectados CDKL5, una entidad dedicada a dar visibilidad a esta enfermedad genética vinculada al cromosoma X, que provoca una aparición temprana de crisis epilépticas y alteraciones graves en el neurodesarrollo.

La dimensión solidaria refuerza el carácter social de una prueba que, además de su importancia deportiva, busca implicar a la ciudadanía y generar conciencia en torno a causas que necesitan apoyo y difusión.

José Benlloch, al centro de la presentación del Gran Premi Vila-real de Ciclisme. / AJUNTAMENT DE VILA-REAL

Benlloch reivindica la tradición ciclista de Vila-real

Durante la presentación, el alcalde de Vila-real, José Benlloch, destacó el arraigo del ciclismo en la ciudad y recordaba la larga trayectoria de una prueba que alcanza ya su 78ª edición. El primer edil hizo referencia incluso a una información publicada en octubre de 1925 en el diario ABC sobre la celebración de este evento, lo que refleja la profundidad histórica de la relación entre Vila-real y el ciclismo.

Benlloch también ha puesto en valor el nombre de destacados ciclistas vinculados a la localidad, como Juan Bautista Llorens, Pascual Poré, José Pérez, Francisco Soler, Vicente Miró o Sebastián Mora, que sigue en activo y continúa siendo una referencia del deporte local.

Maillots y patrocinadores de la 78ª edición

Desde la organización, Carles Falcó agradece el apoyo de todos los patrocinadores que hacen posible esta nueva edición del Gran Premi. El Ajuntament de Vila-real y el Servei Municipal d’Esports patrocinarán los maillots naranja, para el ganador del Gran Premi; y verde, para la regularidad.

La Generalitat Valenciana, la Comunitat de l’Esport y la Fundación Trinidad Alfonso harán entrega del maillot amarillo al mejor ciclista autonómico. Por su parte, el Ayuntamiento de Morella, junto a Quadis Marzá, entregará el maillot morado al mejor corredor provincial.

La Fundació Caixa Rural y Proymec patrocinarán el maillot azul del ganador de las metas volantes; mientras que Orenga Finestres i Vidres, junto a Multiópticas Vila-real y PMA, harán posible el maillot rojo del premio de la montaña. Además, Peryser pondrá a disposición de la organización sus vehículos y GSPORT será la firma encargada de confeccionar los maillots de la carrera.

El Gran Premi Vila-real mira a Morella y al futuro

Con la recuperación de la contrarreloj por equipos, la participación de 20 equipos y un recorrido que vuelve a unir Vila-real y Morella, el Gran Premi afronta una edición de alto nivel deportivo y gran atractivo para el público. La carrera mantiene su esencia histórica, pero incorpora elementos que buscan acercarla todavía más a la ciudadanía.

El paso por las calles de Vila-real, la exigencia de los puertos del interior castellonense y el componente solidario convierten la 78ª edición del Gran Premi Vila-real de Ciclisme en una de las citas destacadas del calendario deportivo provincial. Del 29 al 31 de mayo, Vila-real volverá a latir al ritmo del pelotón.