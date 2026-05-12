Adiós a Gus, el portero que hizo historia con el Servigroup Peñíscola... y que quiere seguir jugando camino de los 50 años

Gustavo Pérez Segura, Gus, afirmó, durante su despedida como portero del Servigroup Peñíscola, que no tiene palabras para describir lo que ha sido su etapa en la entidad del Baix Maestrat.

El guardameta toledano, de 46 años, no renovará su compromiso con la entidad, pero desveló que su intención es seguir jugando al fútbol sala, si bien no precisó ni el club ni la categoría en la que competirá.

El manchego estuvo acompañado en su despedida por el presidente de la entidad, Manuel Sierra, además por el director deportivo Alejandro Catalán, junto a varios directivos y empleados del club, así como componentes de la plantilla.

Valoraciones

«Estoy contento de haber representado a este club y de haber logrado lo que hemos conseguido», manifestó Gus, que participó en un ascenso, tres semifinales de la Copa del Rey, la conquista de la liga regular y, sobre todo, en el título de la Copa de España 2025.

Agradeció al club que apostara por un portero tan veterano y recordó que firmó por Peñíscola para un año, pero que ha estado «los cuatro mejores de mi vida deportiva». «No tengo palabras para describir cómo me han tratado y me siento orgulloso de formar parte de esta familia», dijo Gus, que deseó la mayor de las suertes a todos los que siguen en el proyecto así como a los que se van (entre ellos, el técnico Santi Valladares).

Reconocimientos

Tanto Sierra como Catalán destacaron la figura del toledano, del que recordaron que ya se ha convertido en una «leyenda inmortal»; deseándole que tenga un gran final de carrera deportiva.

Despedida de la afición

El Fondo Sèquia, el colectivo de aficionados más destacado del Servigroup Peñíscola, se ha despedida así de Gus:

El Fondo Sèquia, con Gus Pérez, en el pabellón Juan Vizcarro. / INSTAGRAM

"Hay algunas ocasiones en las que un jugador conecta con la grada, pero en tu caso te has pasado el juego, amigo. Te has convertido en un verdadero amigo para gran parte de nuestra grada. Y eso muy pocos lo consiguen... Tu humildad, tu entrega, tu cercanía y tu nobleza, te han convertido en uno más de los nuestros. Te echaremos mucho de menos, Gus. Esperamos seguir viéndote por aquí, porque esta es y será tu casa siempre y tu gente no te vamos a olvidar".