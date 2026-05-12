El futuro del voleibol español, a escena en Castellón: descubre cuándo, dónde y mucho más

Nueva cita deportiva de relevancia nacional en la provincia, esta vez en clave presente y, sobre todo, futuro. Castelló recoge el testigo de Badajoz para albergar, del 20 al 24 de mayo, el Campeonato de España Cadete Masculino. La capital de la Plana ejercerá de anfitriona de los 32 conjuntos participantes, que intentarán alzarse con el cetro nacional en una atractiva semana.

De Badajoz a Castellón

El Club Voleibol Mediterráneo Castellón será el huésped del torneo, en el que los mejores equipos cadetes del territorio nacional saltarán a las pistas castellonenses en busca de alzarse con el título obtenido por el Vòlei Club Natació Sabadell el año pasado en Badajoz, tras vencer en la final a la Academia Vitalys Center. El bronce fue para el UPV Léleman Conqueridor, que superó en la final de consolación al AG Children CV Portol.

A grandes rasgos

Los 32 conjuntos participantes han quedado encuadrados en los ocho grupos que conforman la primera fase de competición. Los dos primeros de cada uno de los grupos accederán a la ronda de octavos de final , que abrirá las eliminatorias directas por el título.

, que abrirá las eliminatorias directas por el título. Los encuentros se disputarán en los pabellones municipales de la Ciudad Deportiva y Chencho , así como en el Emilio Fabregat y Pablo Herrera del distrito marítimo.

, así como en el del distrito marítimo. El Mediterráneo forma parte del grupo A , compartiéndolo con el Playas de Cartagena (en representación de la Región de Murcia), UDA Benalmádena (Andalucía) y CV Torrelavega (Cantabria).

, compartiéndolo con el (en representación de la Región de Murcia), (Andalucía) y (Cantabria). El miércoles y el jueves de la semana que viene será el turno para las liguillas de los ocho grupos; con el viernes y el sábado para la segunda fase. La competición tocará a su fin en la mañana del domingo 24 de mayo del 2026 en el pabellón Pablo Herrera, con el encuentro por el tercer y cuarto puesto a las 10.00 horas, antes de la gran final (al mediodía).

Imagen de la presentación del campeonato en el Ayuntamiento de Castelló. / AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Presentación oficial

El Ayuntamiento de Castelló acogió este martes la presentación del evento, con la participación de la concejala de Deportes, Maica Hurtado.

El torneo está organizado por el Club Voleibol Mediterráneo y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Castellón y la Diputación Provincial.

En la presentación del campeonato nacional han participado la concejala de Deportes, Maica Hurtado y el presidente del Club Voleibol Mediterráneo, Santiago López. Al acto también han asistido varios jugadores que tomarán parte en la competición.

Para la concejala de Deportes de Castellón, Maica Hurtado, “una vez más acogemos un campeonato de categoría nacional en el que cerca de 1.000 personas convivirán durante cuatro días en nuestras instalaciones y disfrutarán de nuestra ciudad en una muestra más de nuestra apuesta por el binomio turismo-deporte que tan buenos resultados nos está dando". "Participan los mejores jugadores cadetes de todas las comunidades autónomas, lo que da una idea del nivel y la relevancia de este evento”, observó.

Para el presidente del Club Voleibol Mediterráneo, Santiago López, “este campeonato nacional supone un paso adelante para el club y para Castellón". "Tras nueve años organizando citas nacionales, la competición crece de 24 a 32 equipos y reunirá a cerca de mil personas en la ciudad". "Todo ello es posible gracias al respaldo institucional y al trabajo realizado para disponer de unas instalaciones a la altura de un evento de esta magnitud”, concluyó.