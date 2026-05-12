La natación de Castellón, a examen: los resultados del Nados, Castalia, Vinaròs...

El CD Nados Castellón se proclamó este pasado fin de semana, en la Piscina Olímpica Municipal de Castelló, campeón de la Copa de Clubs Autonómica de División de Honor en piscina corta, la máxima categoría de la natación valenciana en la que participan los ocho mejores entidades de la Comunitat Valenciana.

Tras sumar 1.405 puntos, el club de la capital de la Plana levantó, por tercera temporada consecutiva, la copa que los acredita como mejor equipo de la Comunitat Valenciana. El Nados se impuso de nuevo al Ferca Velència con una ventaja de 133 puntos, por los 103 de renta que obtuvo en 2025.

Resultados inalcanzables

Los castellonenses, dirigidos por Federico Díez Andersen, se impusieron en nueve de las 10 pruebas de relevos en concurso y se hicieron con tres nuevas plusmarcas.

El mundialista Nacho Campos rompió su récord autonómico de los 50 libre, dejándolo en 21.83 (anterior 21.89); mientras el cuarteto compuesto por Víctor García, Àlex Acàmer, Miguel Campos y Nacho Campos hizo lo propio en el relevo de 4x100 libre masculino, firmando un registro de 3:15.78 (anterior 3:18.48 del Nados desde 2022).

Además, el júnior Lucas Días batió la mejor marca autonómica de 16 años de los 200 braza con 2:15.73, superando los 2:16.86 que acreditaba Mikel Bonal desde 2018.

Equipo del Castalia-Castellón. / CN CASTALIA-CASTELLÓN

A su vez, el Delfín repitió el tercer puesto logrado las dos últimas temporadas, consolidándose en el top-3 de la Comunitat. No obstante, el CN Castalia-Castellón le puso las cosas complicadas, terminando cuarto a solo 14 puntos de la escuadra valenciana y ascendiendo un puesto respecto al 2025.

Ascenso del CN Vinaròs

A su vez, en Primera División, el CN Vinaròs se proclamó en Petrer campeón de la Copa Autonómica de la segunda máxima categoría, con 1.172 puntos, logrando el ascenso a la División de Honor. Le acompañará en la máxima categoría el KZM Swimming Team, que lideró la clasificación hasta el ecuador del campeonato, cediendo el título finalmente a los del Baix Maestrat por 48,5 puntos.

El otro representante castellonense en Primera División fue el CN Vila-real, que finalizó octavo y consumó su descenso a Segunda División, el tercer nivel en importancia.

Precisamente el año próximo se verán las caras con sus paisanos del Vila-Swim, que en esta edición del 2026 finalizaron en cuarto lugar en Segunda División, cuya fase final de la Copa se disputó en Torrent (Valencia).

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