La portera estrella de la 'Premier' femenina participará en un campus en Alcossebre
Hannah Hampton, veraneante en este núcleo costero, intervendrá a finales de junio
La portera inglesa Hannah Hampton, perteneciente a la disciplina del Chelsea y guardameta titular de la selección absoluta femenina de Inglaterra, participará en un campus de fútbol que tendrá lugar en Alcalà de Xivert-Alcossenbre el próximo 22 de junio y donde la recaudación que se consiga irá íntegramente para la Asociación Contra el Cáncer de esta localidad del Baix Maestrat. En unos días se presentará este campus organizado por José Franciso Martorell.
Hampton, con pasado en la cantera del Villarreal y asidua veraneante con sus familiares en el núcleo costero de Alcossebre, donde guarda muy buenos amigos, será la gran protagonista de este campus para niños y niñas que podrán inscribirse por 50 euros. Lo recaudado irá a fines benéficos, como en la lucha por el cáncer.
Veraneó en Alcossebre, residió unos años en Oropesa y fue cuando fichó por las secciones inferiores del Villarreal, pero después sus padres tuvieron que marcharse a Inglaterra por motivos de trabajo, aunque en verano regresa unos días a Alcossebre. Este verano, además de disfrutar del buen clima de este enclave, impartirá un campus para todos los niños y niñas que se quieran inscribir.
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