La tercera edición del 5K y 10K Nocturno de Castellón coge carrerilla con 1.300 corredores: Conoce todos los detalles

La tercera edición del 5K y 10K Nocturno reunirá este sábado 16 de mayo a cerca de 1.300 corredores, un 20% más que en la edición anterior. La gran novedad de este año será la homologación del circuito habitual por parte de la Real Federación Española de Atletismo, tanto para la distancia de 5K como para la de 10K.

La prueba ha sido este jueves presentada por la concejala de Deportes, Maica Hurtado; el presidente del club organizador Run Addiction, Vicente Gozalbo; y el director técnico de la entidad, Facu Celaya.

Hurtado ha destacado que esta edición “está marcada por un número importante de participantes, pero sobre todo por contar por primera vez con el circuito habitual homologado por la RFEA, lo que supone un espaldarazo importante para la prueba”. La concejala también ha subrayado el atractivo de correr de noche por la ciudad, “con los principales monumentos iluminados”, así como el carácter familiar del evento gracias a las carreras infantiles previas.

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Así será el recorrido

El recorrido tendrá salida y meta en la sede del Patronato de Deportes, en la calle Columbretes, y transcurrirá por puntos como el entorno de Castalia, la plaza María Agustina, la calle Gobernador, la plaza Fadrell, Maestro Ripollés y Clara Campoamor. El 5K constará de una vuelta al circuito y el 10K, de dos.

Por su parte, Vicente Gozalbo ha puesto en valor el crecimiento de la cita, que ha pasado de 650 participantes en su primera edición a casi 1.300 inscritos este año. Facu Celaya ha incidido en la importancia de fomentar el deporte desde edades tempranas, transmitiendo valores, confianza y autoestima a los más pequeños.

Las categorías

La competición contará con categorías Sub-18, Sénior, Veterano A, Veterano B, Veterano C, Veterano D y Absoluta. Además, antes de las carreras principales se celebrará una prueba infantil con distancias adaptadas: 200 metros para niños de 1 a 4 años, 400 metros para los de 5 a 7 años y 800 metros para los de 8 a 10 años.

Más que deporte

Más allá del componente competitivo, el 5k y 10k nocturno de Castellón se presenta como una experiencia deportiva y social, en la que el ambiente, la animación y el apoyo del público jugarán un papel fundamental. La combinación de deporte, espectáculo y convivencia convierte esta cita en un evento imprescindible dentro del calendario local.