Arbeloa mantiene el discurso de Florentino: "¿Si nos han robado siete Ligas? Por supuesto"

Álvaro Arbeloa compareció en la sala de prensa de Valdebebas, la misma en la que hora antes Florentino Pérez ofreció una comparecencia histórica y surrealista, para hablar del partido que medirá a los blancos con el Oviedo este jueves a las 21:30 horas en el Bernabéu. El técnico comenzó hablando de las conspiraciones contra el Real Madrid que denunció su presidente: "No estoy aquí para comentar la rueda de prensa del presidente. Cualquier madridista está de acuerdo en defender los intereses del Madrid. Se nos trata diferente al resto de clubes del mundo. Somos conscientes de la exigencia, este club si algo tiene de fuerte son sus socios. Nadie nos va a decir cómo pensar, cómo debemos ser o como actuar”.

El 'caso Negreira'

Posteriormente habló de los pitos que pueden escuchar mañana sus jugadores, él y el palco: "Siempre he dicho que el Madrid es más fuerte cuando su afición y el equipo están juntos. Así ha sido durante la historia, somos una familia. Siempre volvemos, el Madrid siempre vuelve. La exigencia es muy grande, no nos conformamos nunca. Perder duele, más que a otros clubes. Volveremos a ganar con el apoyo de nuestra afición. Hay una doble vara de medir, siempre ha estado ahí. Llevamos dos años sin títulos, otros llevan muchos más. ¿Cuántos han ganado las Champions que tenemos nosotros? Y se pone en tela de juicio la estabilidad del club. Pero el socio no es tonto, entiende y le duele este maltrato". E inmediatamente después ratificó las palabras de Florentino denunciando que al Real Madrid le han robado por el 'caso Negreira' siete ligas: "Por supuesto. Todos sabemos lo que ha sucedido durante 20 años, que sepamos. Habrá cosas que no sepamos. Sería bueno que se resolviese el 'caso Negreira'. A todas luces, no es legal ni tiene sentido para los que formamos parte del fútbol. Parece mentira que solo el fútbol defienda la legalidad. Es un sentimiento que tenemos todos los madridistas”.

Confeso que no votará a Florentino "porque no soy socio, así que... no voy a votar. Pero yo he conocido el Madrid sin Florentino. Sé cómo era antes de su llegada y sé cómo ha sido estos 26 años. Me quedo con estos 26 años. El aficionado madridista se ha dado cuenta de lo que ha hecho Florentino, más allá de los títulos. Si hay alguien capaz de darle la vuelta a esta situación es Florentino Pérez”. Arbeloa sorteó la cuestión de su futuro y de si formará parte del staff de Mourinho cuando desembarque el portugués: "“Entiendo las preguntas, pero respetad mi decisión de pensar en el partido. Una vez acabe la Liga podré responder esas preguntas. Ahora toca pensar en el Oviedo”. Y dedicó unas palabras a Carvajal, al que ha arrinconado en el banquillo y eso le ha dejado sin opciones de ir al Mundial: “No he hablado con el seleccionador sobre la prelista, es una pena, yo siempre le tendría en mi equipo. Hay que respetar la opinión de otros entrenadores, pero es una lástima que Carvajal no pueda defender a la Selección. Ayer se reincorporó al grupo, entiendo que podrá estar disponible. Que se pueda despedir de la temporada teniendo minutos”.

También se refirió a su trato amable al vestuario y la falta de exigencia a los jugadores: "Entiendo las críticas por las decisiones que tome, muchas veces digo lo que pienso y en otras digo lo que debo. Pero así me relaciono con los jugadores, así lo he hecho en la cantera también. Un entrenador debe ser un escudo ante sus jugadores. Cuando estoy con ello digo cosas que aquí no debo decir. Siempre con respeto. He sido exigente, les he apretado, les he dado mi visión de qué mejorar, lo que hicimos bien, lo que hicimos mal... No cambiaría cómo he defendido a mis jugadores aquí”.

La pelota en el tejado de Mbappé

Preguntado por Mbappé primero habló de si estará ante el Oviedo dejando la pelota en el tejado del francés: "Vamos a ver si puede acabar la sesión hoy. Ayer lo hizo. Si está y puede completarla, seguro que tendrá minutos para demostrar el compromiso con el club y a pesar de esas cuatro tarjetas intentar jugar estos tres partidos que quedan”. Y luego defendió el compromiso del francés: "Claro que ha dado el 100%, no podría pensar diferente. Entonces no sabría dónde está. Este club es una suerte para todos nosotros. Sabemos cómo es estar fuera del Madrid, mis jugadores deben ser conscientes de esta suerte. Se les recordará toda la vida por haber jugado en el Madrid. El Madrid te marca mucho, te da muchas cosas. El Madrid hace por nosotros más de lo que cualquiera puede hacer por el club”.

Y concluyó sorprendido negando que el Real Madrid haya tocado fondo con él: "¿Y los demás clubes qué tocan entonces? No llevamos 50 años sin ganar nada. Está claro que si el Madrid está donde está es por la exigencia y el inconformismo. No sé si alguien aquí se atreve a afirmar que el Madrid no ganará nada el año que viene. Yo no. No entiendo esa sensación de desestabilidad institucional, de vestuario desunido... El Madrid lleva tiempo haciendo muchas cosas bien, está saneado, bien dirigido, con grandes jugadores, y seguro que en verano el club hará el análisis necesario para reforzar el equipo y que sea un Madrid más fuerte. Pero esto es deporte, no se gana la Copa de Europa todos los años, ni la Liga. Con cabeza y exigencia, el Madrid volverá a ganar, seguro”.