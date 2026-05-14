EB Vila-real y Grau Castelló: el sueño humilde que agita el baloncesto provincial: "No cobramos ni un euro, somos unos locos del basket"

Más allá del foco del Amics Castelló, el equipo más potente de la provincia, que pelea por ascender a Primera FEB —la antigua LEB Oro—, el baloncesto castellonense disfruta estos días de otras dos historias con un encanto especial. Dos narrativas de barro, sacrificio y pasión que también sueñan con un ascenso histórico, aunque el camino todavía será largo y exigente.

El EB Vila-real durante un partido. / EB VILA-REAL

El primer paso ya está dado: meterse en el playoff. El segundo, también: superar la primera ronda. Ahora solo quedan dos obstáculos más para tocar la gloria.

Los protagonistas son el EB Fundació Caixa Rural Vila-real y el Ferretería Escrig Grau Castelló, dos proyectos que compiten lejos de los grandes focos, pero que representan como pocos la esencia del baloncesto modesto: entrenamientos tarde, desplazamientos eternos, jugadores que estudian o trabajan, directivas de amigos y una ambición que no entiende de presupuestos.

El EB Vila-real tras superar la primera ronda del play-off. / EB Vila-real

El EB Vila-real quiere mirar a la Segunda FEB

El conjunto de la Plana Baixa sueña con dar el salto a Segunda FEB, categoría en la que actualmente militan el Amics Castelló y el Benicarló. Los pupilos de Kike Poy superaron la primera eliminatoria el pasado domingo ante el Benidorm por 83-72 en un Centro de Tecnificación que presentó un gran ambiente en la grada.

Este sábado, el reto será todavía mayor. El EB Vila-real deberá asaltar la pista del Velabasket CB Sueca a partir de las 19.00 horas. En caso de victoria, accederá a la Final Four en sede neutral, donde el primero de los cuatro equipos logrará el ascenso directo y el segundo tendrá la última bala contra el otro segundo.

El técnico vila-realense resume la temporada con una palabra clara: "Me atrevería a decir que ha sido excepcional. Ascender sería un logro enorme. No lo podría describir con palabras". Además, en el último partido despidieron con honores al capitán Adrián Cejudo.

Poy también pone el acento en el sacrificio invisible: "Uno de los jugadores se desplaza desde Benicarló todos los días para entrenar y jugar. Otro, que estudia en Lleida, regresaba cada viernes para entrenar y poder competir. Son detalles diferenciales".

La plantilla del EB Vila-real

Jugadores: Marc Garrido, Miguel Moragas, Manel Nos, Jaume Villar, Xavi Leberre, Adrián Cejudo, David Garcia, Joel Sabaté, Anthony Igbins, Alex Pérez, Pau Morte, Jaime Campos, Victor Rodriguez, Mario María. Cuerpo técnico: Kike Poy, Oscar Albarrán y Nacho Richart

El técnico Arturo da órdenes durante un partido. / GRAU CASTELLÓ

El Grau, una historia de barro puro

La historia del Ferretería Escrig Grau Castelló tiene todavía más aroma de club humilde. El equipo del Grau eliminó al Gasexpress NB Alzira después de imponerse en el Emilio Fabregat por 73-57 y resistir después en Valencia pese a caer por 85-72, reteniendo la ventaja de la ida.

Este fin de semana arrancará una nueva eliminatoria ante el Club de Baloncesto Teodoro Llorente Abastos, con el sueño de meterse en la Final Four de Calpe, previsto del 29 al 31 de mayo. Allí, el Grau deberá ganar la semifinal para ascender; si no, todavía tendría la vía de la repesca.

Pero lo verdaderamente especial del Grau está en su historia. Su presidente, Toño Escrig, es también capitán del equipo y patrocinador principal a través de la Ferretería Escrig. Gestiona, organiza y, además, mete canastas. Todo en uno. «Evidentemente, no cobramos ni un euro», resume. La directiva, en realidad, funciona casi como una extensión del vestuario. Amigos, jugadores y gente del club que empuja desde dentro. También Arturo, el entrenador, forma parte de esa estructura que ha crecido paso a paso.

El camino viene de lejos. Cuando Toño empezó a jugar, hace 17 años, el primer equipo estaba en Primera Zonal. Desde entonces, el Grau fue escalando: Preferente, Autonómica, Nacional… y ahora la posibilidad de subir a Tercera FEB. «Lo bonito del trayecto es que el actual entrenador Arturo ha estado en todos los ascensos, como jugador o como técnico»., comenta Toño.

El club dio un salto competitivo el año pasado con la llegada de Unai, clave para subir a Nacional, y este curso volvió a elevar el nivel con Chaparra. Dos jugadores con experiencia y calidad que han impulsado a un equipo cuyo objetivo inicial era mucho más terrenal: salvarse. «El objetivo era salvarse. Unai ha jugado en LEB Plata y Chaparra tiene mucha experiencia en EBA. Nos han dado un nivel muy alto».

A su lado, nombres de la casa como Raúl Belles, que ha pasado por todas las etapas del club desde alevín hasta el primer equipo, simbolizan la identidad de un proyecto construido desde abajo.«Todos los que jugamos somos unos locos del basket. Lo hacemos por disfrutar no cobramos ni un euro». Y ahí está la clave. En esa locura sana. En entrenar tres días por semana. En acabar los jueves a las 21.30 y no poder dormirse hasta la una de la madrugada. En pasarse cinco o seis horas fuera de casa para jugar un partido. En no cobrar, pero sentir que formar parte de esto ya compensa. «Hemos conseguido que no tengamos que pagar para jugar, que ya es un súper lujo", finalizó.

La plantilla del Grau Castelló

Hector Dolçs, Nico Esteller, Pablo Chaparra, Unai Lacalle, Andeu Aznar, Toño Escrig, Isaac Sánchez, Dani Marti, Serge Grasa, Pablo Jiménez, Antonio Fabregat y Raúl Bellés Entrenador: Arturo Quiñonero Ayudantes: Juan Garcia, Carlos Feliu e Ivan lopez

Dos sueños, una misma esencia

El EB Vila-real y el Grau Castelló representan dos caminos distintos, pero unidos por una misma idea: el baloncesto provincial también tiene historias enormes lejos de la élite. Ahora, están a dos pasos de hacer historia. Y si no, que les quiten lo bailado.