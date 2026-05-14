La lluvia no frena una jornada llena de goles en la Copa de Veteranos: Así está la clasificación

La lluviosa jornada 11ª dejó una fecha irregular, con muchos goles, partidos muy competidos y también encuentros limpios. La jornada se saldó, en el primer grupo, con tres triunfos locales, dos victorias visitantes y un empate, además de una goleada, un resultado holgado y tres marcadores decididos por la mínima.

El partido más emocionante se vivió en el Fundación Flors, donde el Moncofa venció al Huracán-Burriana por 3-4 en un duelo lleno de alternativas. Los locales se adelantaron antes del descanso con gol de Rafa Arizo, pero el Moncofa reaccionó en la segunda mitad con tantos de Eloy Albalate y Suso Bort, autor de un doblete. El Huracán-Burriana igualó con dos goles de Javier Edo, aunque Ferrer decidió en los últimos minutos.

También venció el Castellón San Pedro, que superó a la UDE en el Javier Marquina con goles de Raúl Muñoz, Sergio Gual e Iván Felices. En la Ciudad Deportiva Pamesa, el Emat-Displays Vila-real derrotó al Benicàssim por 3-1 en una tarde pasada por agua, con tantos de Rubén García, José León y Pascual Molés. El L’Alcora Asitec se impuso al Casa Marina por 3-2 con goles de Rafa Oros y Miguel Rull, por partida doble.

El único empate del grupo llegó en la Ciudad Deportiva Facsa, donde el Fomento-Montlyg y el Rodeo Fore-Ut firmaron un intenso 3-3 en un partido muy tarjeteado. La jornada finalizó con la victoria del Onda ante el Armelles CMG gracias a un gol de falta de Javi Tomás.

Grupo II

En el segundo grupo, El Pizzería L’Etrusco venció al Moró por 1-3, con goles de Óscar Palacios, por partida doble, y Sergio Sánchez. Para el Moró marcó Elvis Ibáñez. El Alcalá-Bar Gales y el Arrincadeira-Serret empataron a tres goles en el San Fernando de Alcalá, en un buen partido sin tarjetas. También ganó Les Palmes de Castellón, que se impuso al Rayo con goles de David Terna e Ioan Stan, autor de un doblete. José Morales marcó para el Rayo.

El Oropesa superó al Vila d’Onda por 3-0, mientras que el Borriol-Magnanimvs goleó a les Alqueries por 4-1. La goleada más amplia de la jornada la firmó el Maradona, que se impuso al San Lorenzo por 0-5 con dobletes de Iturraspe y Ferreira.

Los árbitros

Jornada normal con la salvedad de dos partidos con más tarjetas de lo habitual, pero con cuatro encuentros en los que las amonestaciones brillaron por su ausencia y con muy buenas puntuaciones en general para todos, destacando Viorel Tira, Suárez Román, Soriano Riera, Castelló Molés y Marian Nita. Todos ellos arbitraron a un notable nivel según el criterio de los delegados.

La última jornada de la Copa decidirá las plazas pendientes de semifinales: ¿quién pasará?

La competición llega a su fecha decisiva con varias plazas de semifinales en juego. En el primer grupo, Moncofa y L’Alcora Asitec ya están clasificados, mientras que Emat-Displays Vila-real, Fomento-Montlyg, Huracán-Burriana y Castellón San Pedro pelearán por las dos plazas restantes. En el segundo grupo, Borriol-Magnanimvs y Pizzería L’Etrusco también tienen asegurado el pase. La lucha estará entre Alcalá-Bar Gales, Arrincadeira-Serret y el Oropesa.