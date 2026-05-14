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La lluvia no frena una jornada llena de goles en la Copa de Veteranos: Así está la clasificación

El Moncofa vence en el duelo más emocionante ante el Huracán-Burriana y el Maradona firma la goleada más amplia al San Lorenzo

En la parte superior, los jugadores Sergio Rodríguez, Toni Rueda, Petre Blehoeanu, Andrés Gas, Víctor Pascual, José Ignacio Morales, Víctor Jimeno, Sergio Daza, Juan Castillo y Germán Rivera. Agachados: Carlos Noceti, Juan Roca, Miguel Ángel Sánchez, Marcos Vilar, Ramón Ballester, Adrián Miralles, Toni Rivera y Gianluca Ghiselli. El Rayo de Castellón ocupa la décima posición en el segundo Grupo y quiere acabar la temporada de la mejor forma posible.

En la parte superior, los jugadores Sergio Rodríguez, Toni Rueda, Petre Blehoeanu, Andrés Gas, Víctor Pascual, José Ignacio Morales, Víctor Jimeno, Sergio Daza, Juan Castillo y Germán Rivera. Agachados: Carlos Noceti, Juan Roca, Miguel Ángel Sánchez, Marcos Vilar, Ramón Ballester, Adrián Miralles, Toni Rivera y Gianluca Ghiselli. El Rayo de Castellón ocupa la décima posición en el segundo Grupo y quiere acabar la temporada de la mejor forma posible.

Aitor Aguirre

Castellón

La lluviosa jornada 11ª dejó una fecha irregular, con muchos goles, partidos muy competidos y también encuentros limpios. La jornada se saldó, en el primer grupo, con tres triunfos locales, dos victorias visitantes y un empate, además de una goleada, un resultado holgado y tres marcadores decididos por la mínima.

El partido más emocionante se vivió en el Fundación Flors, donde el Moncofa venció al Huracán-Burriana por 3-4 en un duelo lleno de alternativas. Los locales se adelantaron antes del descanso con gol de Rafa Arizo, pero el Moncofa reaccionó en la segunda mitad con tantos de Eloy Albalate y Suso Bort, autor de un doblete. El Huracán-Burriana igualó con dos goles de Javier Edo, aunque Ferrer decidió en los últimos minutos.

También venció el Castellón San Pedro, que superó a la UDE en el Javier Marquina con goles de Raúl Muñoz, Sergio Gual e Iván Felices. En la Ciudad Deportiva Pamesa, el Emat-Displays Vila-real derrotó al Benicàssim por 3-1 en una tarde pasada por agua, con tantos de Rubén García, José León y Pascual Molés. El L’Alcora Asitec se impuso al Casa Marina por 3-2 con goles de Rafa Oros y Miguel Rull, por partida doble.

El único empate del grupo llegó en la Ciudad Deportiva Facsa, donde el Fomento-Montlyg y el Rodeo Fore-Ut firmaron un intenso 3-3 en un partido muy tarjeteado. La jornada finalizó con la victoria del Onda ante el Armelles CMG gracias a un gol de falta de Javi Tomás.

Grupo II

En el segundo grupo, El Pizzería L’Etrusco venció al Moró por 1-3, con goles de Óscar Palacios, por partida doble, y Sergio Sánchez. Para el Moró marcó Elvis Ibáñez. El Alcalá-Bar Gales y el Arrincadeira-Serret empataron a tres goles en el San Fernando de Alcalá, en un buen partido sin tarjetas. También ganó Les Palmes de Castellón, que se impuso al Rayo con goles de David Terna e Ioan Stan, autor de un doblete. José Morales marcó para el Rayo.

El Oropesa superó al Vila d’Onda por 3-0, mientras que el Borriol-Magnanimvs goleó a les Alqueries por 4-1. La goleada más amplia de la jornada la firmó el Maradona, que se impuso al San Lorenzo por 0-5 con dobletes de Iturraspe y Ferreira.

Los árbitros

Jornada normal con la salvedad de dos partidos con más tarjetas de lo habitual, pero con cuatro encuentros en los que las amonestaciones brillaron por su ausencia y con muy buenas puntuaciones en general para todos, destacando Viorel Tira, Suárez Román, Soriano Riera, Castelló Molés y Marian Nita. Todos ellos arbitraron a un notable nivel según el criterio de los delegados.

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La competición llega a su fecha decisiva con varias plazas de semifinales en juego. En el primer grupo, Moncofa y L’Alcora Asitec ya están clasificados, mientras que Emat-Displays Vila-real, Fomento-Montlyg, Huracán-Burriana y Castellón San Pedro pelearán por las dos plazas restantes. En el segundo grupo, Borriol-Magnanimvs y Pizzería L’Etrusco también tienen asegurado el pase. La lucha estará entre Alcalá-Bar Gales, Arrincadeira-Serret y el Oropesa.

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