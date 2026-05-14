Fin de temporada y fin de ciclo para el Servigroup Peñíscola
Último partido en Murcia ante ElPozo, con las salidas de Santi Valladares, Gus, Agustín Plaza... (20.30 horas)
Eloy Cerdá
El Servigroup Peñíscola echará el cierre a la temporada. Sin opciones ya de poder clasificarse para el play-off y con la permanencia en la élite asegurada desde hace semanas, los del Baix Maestrat ponen fin al curso en la pista de ElPozo Murcia (20.30 horas, LaLiga+).
¿En qué puesto puede acabar?
Todos los partidos de esta 30ª jornada se disputan en horario unificado (este sábado, a las 13.00 horas), a excepción de este que se ha adelantado al viernes, dado que ninguno de los dos tiene nada en juego.
ElPozo acabará la fase regular en la segunda posición; mientras que el puesto del Peñíscola dependerá del resultado de su resultado y los del resto, aunque terminará entre el 9º y el 12º.
Los adioses
Será un partido de despedidas. Santi Valladares afronta su último partido no solo como entrenador del Peñíscola, sino de su trayectoria profesional.
Agustín Plaza, Gus Pérez y Matheus Ferreyra también tendrán sus últimos minutos defendiendo los colores azulones. Juanico, que seguirá siendo baja debido a su larga sanción, tampoco seguirá en el club castellonense.
Sin presión
ElPozo parece haber recuperado una de sus mejores versiones, pero el Peñíscola viaja a Murcia sin ningún tipo de presión, al no jugarse nada importante y tratando de dar la sorpresa.
Este epílogo, seguramente, llega en el mejor momento para los del Baix Maestrat, que encadenan cuatro partidos sin perder: ganó a Cartagena, Movistar Inter y Ribera Navarra; e igualó en la pista del Barça.
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