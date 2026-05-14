Fin de temporada y fin de ciclo para el Servigroup Peñíscola

El Servigroup Peñíscola echará el cierre a la temporada. Sin opciones ya de poder clasificarse para el play-off y con la permanencia en la élite asegurada desde hace semanas, los del Baix Maestrat ponen fin al curso en la pista de ElPozo Murcia (20.30 horas, LaLiga+).

¿En qué puesto puede acabar?

Todos los partidos de esta 30ª jornada se disputan en horario unificado (este sábado, a las 13.00 horas), a excepción de este que se ha adelantado al viernes, dado que ninguno de los dos tiene nada en juego.

ElPozo acabará la fase regular en la segunda posición; mientras que el puesto del Peñíscola dependerá del resultado de su resultado y los del resto, aunque terminará entre el 9º y el 12º.

Los adioses

Será un partido de despedidas. Santi Valladares afronta su último partido no solo como entrenador del Peñíscola, sino de su trayectoria profesional.

Santi Valladares, junto a su familia durante el homenaje realizado por el Servigroup Peñíscola / Eloy Cerdá

Agustín Plaza, Gus Pérez y Matheus Ferreyra también tendrán sus últimos minutos defendiendo los colores azulones. Juanico, que seguirá siendo baja debido a su larga sanción, tampoco seguirá en el club castellonense.

Sin presión

ElPozo parece haber recuperado una de sus mejores versiones, pero el Peñíscola viaja a Murcia sin ningún tipo de presión, al no jugarse nada importante y tratando de dar la sorpresa.

Este epílogo, seguramente, llega en el mejor momento para los del Baix Maestrat, que encadenan cuatro partidos sin perder: ganó a Cartagena, Movistar Inter y Ribera Navarra; e igualó en la pista del Barça.