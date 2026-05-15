La doble final aguarda al Facsa Playas de Castellón en el Campeonato de España de Clubs de División de Honor

Este sábado es el turno para la segunda jornada de la Liga de División de Honor, una fecha decisiva para definir los ocho equipos que lucharán por el título nacional, el próximo mes de junio, en Pamplona. El Facsa Playas de Castellón llega a la cita con la ambición de liderar sus respectivos cuadrangulares y confirmar las excelentes sensaciones de la jornada inaugural.

Las mujeres competirán en Gaetà Huguet, partiendo como claras favoritas frente al Unicaja-Jaén, Tenerife CajaCanarias y Scorpio de Zaragoza. Aunque el equipo cuenta con ausencias de calado internacional como las de Claudia Villalante, Paula García o Mireia Arnedillo, el bloque presenta una solidez incuestionable.

En la velocidad, todas las miradas estarán puestas en Ona Rosell (100 metros) y Esther Navero (200). El mediofondo contará con la garantía de Mara Rolli en el 1.500; mientras que el Facsa Playas de Castellón confía en firmar sendos dobletes en los 3.000 obstáculos (con Claudia Corral y Nara Elipe) y en la marcha (con Lidia Sánchez-Puebla y Claudia Ventura).

Uno de los momentos más interesantes de la jornada será el debut de Claudia Conte en los 400 metros vallas, iniciando una nueva etapa después de dejar las pruebas combinadas. En los concursos, la capitana Belén Toimil en peso y la joven plusmarquista Andrea Sales en martillo parten con marcas muy superiores a sus rivales.

El conjunto masculino se desplaza a Cornellà de Llobregat para enfrentarse al equipo anfitrión, al Albacete y al Scorpio de Zaragoza. A pesar de las bajas notables como las de Diego Casas (lesionado) o Thierry Ndikumwenayo, el equipo presenta un plantel repleto de internacionales absolutos.

La velocidad será el gran baluarte del club, con Shainer Reginfo, Juan Carlos Castillo y Jaime Sancho. Especialmente emotivo será el regreso a la competición de Iñaki Cañal tras 14 meses de lesión, quien estará acompañado por Julio Arenas en los 400 metros. En las vallas, Daniel Cisneros y Víctor Blanco parten con las mejores marcas, sumándose el esperado regreso de Kevin Sánchez después de su periodo de recuperación.

En los lanzamientos y saltos, el dominio del Facsa Playas de Castellón se prevé absoluto. No sorprenderían los dobletes en altura con David González y Nicolás Clemente, así como en la pértiga con Juan Luis Bravo y Álex Gracia.

En los sectores de lanzamientos, nombres como los de Miguel Gómez (peso), Mykhailo Brudin (disco) y los hermanos de jabalina Rafa Mahiques y Rodrigo Iglesias aspirarán al máximo de puntos para la formación provincial.

El aperitivo

Hay que recordar que esta cita, aun siendo muy importante, sirve como preludio del European Champion Clubs Cup, que tendrá lugar la semana que viene en Castelló.

Este evento internacional, que reunirá en la capital de la Plana a 24 entidades de 12 naciones europeas y a más de 500 atletas de élite, convertirán a Castelló en la capital del atletismo europeo durante dos intensos días de competición (23 y 24 de mayo).