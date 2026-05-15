El Servigroup Peñíscola acaba la temporada con victoria contra ElPozo Murcia (1-3)
Santi Valladares acabó emocionado y ovacionado por los jugadores de ambos equipos y por el público del Palacio de los Deportes de Murcia
Eloy Cerdá
El Servigroup Peñíscola cerró este viernes la temporada con victoria sobre ElPozo Murcia (1-3) en un partido que fue la despedida de Santi Valladares como técnico. Con la victoria el Peñíscola finaliza la liga con 41 puntos; y con la sensación que si hubiese durado un poco más, hubiese podido remontar hasta un play-off del que se quedará a las puertas.
La primera parte fue del Peñíscola con más ocasiones de peligro. A los cinco minutos Juanqui mandó el balón al larguero. Dos después Lucas Flores hizo lo propio. Los palos impedían el gol visitante que finalmente llegó en el minuto 14. En un saque en corto de córner Juanqui golpeó el balón de primeras para rematarlo al interior de la portería. Con el 0-1 se llegó al descanso.
Rafa Santos empató para ElPozo en el tercer minuto de la segunda parte terminando una jugada en el segundo palo. Cuando peor lo pasaba el Peñíscola volvió a aparecer Juanqui. En un balón largo se sacó un tiro cruzado para volver a avanzar a los suyos. El propio Juanqui estuvo muy cerca de lograr otro gol más.
Araya marcó el último gol del curso a la contra marcando el 1-3 con un zapatazo. ElPozo Murcia sacó el portero-jugador pero la defensa peñiscolana se mostró muy solvente.
Ficha técnica
ELPOZO MURCIA: Hernrique, Gadeia, Ricardo Mayor, Ricardinho y Dener.También jugaron: Rivera, Bebe, Ligeiro, Villegas, Hakim
SERVIGROUP PEÑÍSCOLA:Gio, Araya, Elías, Víctor Pérez y Diego SanchoTambién jugaron:Plaza, Nico Rosental, Pablo Muñoz, Juanqui, Flores, Quintela, Saladié, Matheus
ÁRBITROS:Carlos Bustos y Manuel Barrilero (Andalucía). Tarjeta amarilla:Gio (8’), Flores (9’)
GOLES: 0-1 Min.14:Juanqui; 1-1 Min.23: Rafa Santos; 1-2 Min.26: Juanqui; 1-3 Min.32: Araya
PISTA: Palacio de los Deportes de Murcia
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