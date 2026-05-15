Las tres claves de la resolución de la eliminatoria del Amics Castelló-CEB Llíria

El Amics Castelló tiene este domingo, 17 de mayo del 2026, a las 12.00 horas, una oportunidad de oro para dar un paso más hacia su regreso a Primera FEB. El equipo castellonense afronta la vuelta de la eliminatoria ante el CEB Llíria con 10 puntos de renta tras el 72-82 conseguido en el Pla de l’Arc, pero en un play-off cargado de sorpresas nadie quiere confiarse. La ventaja de la ida, el ambiente que se espera en el Ciutat de Castelló y el cruce entre Bueno Arenas Albacete y Biele ISB marcan las tres grandes claves del momento.

1. Una renta valiosa, pero no definitiva

El 72-82 del Amics Castelló en Llíria invita al optimismo. Ganar fuera de casa, en un escenario exigente como el Pla de l’Arc y con una diferencia de 10 puntos, coloca al equipo castellonense en una posición favorable para cerrar la eliminatoria ante su afición.

Sin embargo, el vestuario sabe que el trabajo no está terminado. Estos play-off de ascenso a Primera FEB están dejando resultados inesperados, remontadas y finales de máxima tensión. Por eso, el Amics afronta la vuelta con la obligación de competir desde el primer minuto y evitar que el CEB Llíria encuentre opciones de meterse de nuevo en la serie.

La clave estará en gestionar la ventaja sin especular. El equipo castellonense necesita controlar el ritmo, minimizar pérdidas y mantener la solidez que le permitió golpear primero en territorio valenciano. La renta existe, pero el billete para la siguiente ronda todavía debe sellarse sobre la pista del Ciutat de Castelló.

2. El Ciutat de Castelló, llamado a ser el sexto jugador

El club quiere que el pabellón vuelva a jugar un papel decisivo. Como ya ocurrió en la eliminatoria entre campeones de grupo frente al Coto Córdoba, el Amics Castelló busca movilizar al máximo número posible de aficionados para convertir el encuentro en una auténtica fiesta del baloncesto castellonense.

Para ello, la entidad ha preparado una previa especial en el mismo recinto. La fan zone del Amics Castelló arrancará a las 10.00 horas, dos horas antes del inicio del partido, con actividades pensadas para toda la familia: castillos hinchables, pintacaras, taller de chapas y otras propuestas para calentar el ambiente antes de una cita clave.

Además, el club ha lanzado una promoción para sus abonados. Cada socio podrá acceder al partido acompañado de hasta cuatro personas sin necesidad de retirar entradas previamente. Bastará con presentar el carné de abonado junto a sus acompañantes en el acceso al Ciutat de Castelló.

El mensaje del club es claro: llenar el pabellón para empujar al equipo en uno de los partidos más importantes de la temporada. El Amics Castelló quiere que su afición convierta la vuelta ante el CEB Llíria en una cita de presión, ambiente y apoyo constante.

3. Albacete-ISB, el cruce que ya asoma en el horizonte

Aunque el foco inmediato está en resolver la eliminatoria ante el CEB Llíria, el Amics también mira de reojo al otro lado del cuadro. El vencedor del duelo entre Bueno Arenas Albacete y Biele ISB será el rival en el cara a cara final por el ascenso.

Todo apunta a que el conjunto manchego tiene el camino encarrilado después de imponerse por 20 puntos en Azpeitia. Esa ventaja deja al Bueno Arenas Albacete en una posición muy favorable para avanzar, aunque el formato y la dinámica de estos play-off obligan a mantener la cautela hasta que la eliminatoria quede definitivamente resuelta.

Aitor Aguirre

Para el Amics Castelló, ese posible duelo final supondría el último obstáculo antes de regresar a Primera FEB. Pero antes de pensar en Albacete o en ISB, el equipo debe hacer valer la renta lograda en Llíria y rematar la faena en casa.

La conclusión: un domingo de alto voltaje en Castelló

El Amics Castelló está a un paso de acercarse todavía más al objetivo. La ventaja de la ida, el impulso de su afición y el horizonte del cruce final convierten el partido ante el CEB Llíria en una cita capital para el baloncesto castellonense.

El equipo tiene el marcador a favor y el factor pista de su lado. Ahora necesita completar la eliminatoria, sostener la concentración y aprovechar el empuje del Ciutat de Castelló para seguir caminando firme hacia el regreso a Primera FEB.