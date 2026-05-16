La previa | Amics Castelló busca sentenciar su clasificación para semifinales ante el CEB Llíria
El equipo de José Luis Pichel afronta mañana este partido (12.00 horas) con una renta de +10 puntos
Si Amics Castelló hace las cosas bien como hizo el pasado fin de semana en el Pabellón Pla de l’Arc, donde ganó de diez puntos tras una segunda parte muy brillante, el equipo de José Luis Pinchell, no debería tener problemas para alcanzar las semifinales de este play-off de ascenso a Primera FEB. El partido contra el CEB Llíria arrancará a las 12.00 horas este domingo en el pabellón Ciutat de Castelló, con la renta que da el 72-82 de la ida, con arbitraje de los colegiados Alejandro Pellitero González y Kunal Melwani Chugani.
Se vio a un equipo verdiblanco dominador bajo los dos aros en los dos últimos cuartos que les permitió cerrar el partido en la segunda parte con un parcial de 25-47. En esta ocasión tocará estar centrados desde el primer segundo porque el conjunto valenciano vendrá a intentar imponer su juego y su táctica. Esos diez puntos de renta (72-82) parecen muchos, pero en realidad eso en un momento de desconexión se puede neutralizar.
Un rival bien estudiado
Y es que, además, el equipo de la capital de la Plana le tiene cogidas las medidas al equipo de la capital del Camp del Turia esta temporada. De momento, tres enfrentamientos y tres triunfos para Amics Castelló. Venció de 21 puntos en la última jornada de la primera vuelta en el Ciutat de Castelló (93-72), con una destacada actuación del base nigeriano Oluwasesan Russel, con 16 puntos, y también en el Pla de l’Arc en la última jornada de la fase regular, por +7 (80-87).
Cabe recordar que el CEB Llíria está en estos cuartos de final tras eliminar al CBC Valladolid en octavos, venciendo en su campo de +27 (102-75), que sirvieron para amortiguar la derrota en la vuelta por -11 puntos (87-76). Y que Amics Castelló perdió la final de campeones ante el Córdoba, por lo que tiene que intentar regresar a la Primera FEB por la vía larga (tres eliminatorias).
El ganador de este enfrentamiento entre el Amics Castelló y el CEB Llíria se medirá al que gane del emparejamiento entre el Bueno Arenas Albacete Básquet-Iraurgi SB, que también se juega este domingo a las 12.00 horas en el Pabellón del Parque, con ventaja de +10 para el conjunto manchego.
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