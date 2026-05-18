Un juvenil de Castellón marca 20 goles en un partido que acaba 30-2: “Preguntamos si querían acabar antes, me sentía mal”

Imagina por un instante marcar 20 goles en un partido. Diez antes del descanso. Fallar un penalti porque te lo pide el portero rival. Mirar el marcador, ver un 30-2 y sentir una mezcla extraña de felicidad y cierto desconcierto. Eso le ocurrió a Hugo Extremera, juvenil del San Lorenzo de Castellón, en el partido ante el Racing de Castellón A correspondiente a la 28ª jornada del Grupo 2 de Tercera FFCV Juvenil. El protagonista de esta historia atiende a Mediterráneo y relata cómo se sintió tras firmar la friolera de 20 goles. Hay que destacar que el Racing jugó con 9 jugadores, pero les propusieron también jugar con nueve y dijeron que no porque ya llevaban muchos partidos jugando así.

Hugo, autor de los 20 goles. / MEDITERRÁNEO

Asi fue el partido, por Hugo

Tras una actuación así, la primera pregunta es casi obligada: cómo se llega a una cifra tan descomunal. Hugo lo explica desde la naturalidad de quien todavía está procesando lo ocurrido. “Llegábamos bastante enchufados, ya que teníamos como propósito quedar máximo goleador de la Liga. Visto lo visto, voy a poder quedar”, cuenta el delantero castellonense, que empezó la jornada con 69 goles y la terminó con 89. Su principal rival por el pichichi, Marcos, jugador del Fomento, arrancaba con 77. La tarde cambió por completo la clasificación de goleadores.

La primera parte ya dejó una cifra que para cualquier futbolista sería inolvidable. “Marqué en la primera parte 10”, recuerda Extremera, que nunca había vivido algo parecido. Hasta este encuentro, su mejor marca personal era de siete goles, también esta temporada, ante el Nou Jove. Esta vez, sin embargo, todo se disparó hasta una dimensión casi irreal.

En estos minitos marcó los 20 goles. / FFCV

Pidió parar de marcar goles

El partido, pese a la goleada, también tuvo una parte humana. Hugo conocía a jugadores del Racing de Castellón A y, con el marcador totalmente roto, llegó a plantear que el encuentro se detuviera. “Como conocía a los del otro equipo, les dije a los entrenadores: ‘Si queréis paramos, que me siento mal’. Y nos dijeron: ‘No, no, jugad como tengáis que jugar’”, relata.

Incluso hubo una acción poco habitual desde el punto de penalti. Con el resultado ya muy abultado, el portero rival le hizo una petición inesperada. “El portero me dijo que si lo podía fallar. Le hice caso y lo paró”, explica Hugo. A pesar del marcador, el delantero destaca el comportamiento del rival: “Me trataron bien, me dijeron que tenía bastante gol”. También recuerda que los dos tantos del Racing se vivieron con alegría: “Ellos marcaron dos goles y lo celebraron como si hubieran ganado el partido”.

Después de marcar 20 goles, cualquiera habría pensado que el balón acabaría en casa del protagonista como recuerdo. Pero ni siquiera eso ocurrió. “El balón no me lo llevé a casa, el míster se enfada si los perdemos”, bromea el jugador del San Lorenzo, que no se olvida del papel de sus compañeros en una temporada de números salvajes. “También hay que darle las gracias a mis compañeros, que me han hecho más jugador, y a mi entrenador Luis”, subraya.

Extremera se define como un atacante con una superioridad física importante en la categoría y mucha facilidad para encontrar portería. “Como jugador, físicamente soy superior, soy más grande que algunos otros de la Liga. Soy un jugador que tiene mucho gol desde el perfil izquierdo”, explica. Esa capacidad le ha llevado a firmar una cifra brutal: 89 goles con el juvenil y cinco más con el Amateur.

La reacción de sus compañeros... y su madre

El impacto de la goleada no tardó en llegar. Sus compañeros ya le avisaron de que una actuación así iba a correr por redes sociales. “Algunos compañeros con los que más trato tengo se quedaban flipando y me decían: ‘Saldrás en las redes sociales y te criticarán’. Y sí, Víctor no se equivocó”, admite. Hugo intenta asumirlo con naturalidad, aunque reconoce que no fue fácil digerir lo que acababa de hacer.

Ni siquiera en casa terminaban de creérselo. “Estoy contento, aunque ayer me costaba asimilar haber marcado 20 goles. Mi madre me decía: ‘20 son muchos, eh’”, confiesa.

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Ahora, el delantero del San Lorenzo mira al cierre del campeonato con el pichichi prácticamente encarrilado y con la intención de seguir en el club. “Me voy a quedar en el San Lorenzo. Tenemos buen bloque, buen equipete y queremos competir por ascender el equipo”, asegura. Sobre Marcos, su gran rival por el máximo goleador, solo tiene buenas palabras: “Me llevo muy bien con el del Fomento. Ayer me dio la enhorabuena. A ver si esta semana puedo cerrar la Liga con algún gol más”.