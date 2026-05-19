El club Gimnastic La Plana de Castelló conquista el bronce en la Liga Iberdrola y asegura su permanencia

El club Gimnastic La Plana vivió el pasado domingo una jornada inolvidable en la segunda fase de la Liga Iberdrola de Gimnasia Artística Femenina, celebrada en València. El equipo castellonense afrontaba la cita con un objetivo claro: sumar los puntos necesarios para asegurar la permanencia en la Tercera División de esta Liga.

La Liga Iberdrola es una de las competiciones nacionales más importantes de la gimnasia artística femenina en España. En ella participan clubes de distintos puntos del país, repartidos por divisiones, que compiten a lo largo de varias fases para sumar puntos en la clasificación general. Por ello, cada jornada resulta clave tanto para luchar por los puestos altos como para asegurar la permanencia en la categoría.

En este contexto, el resultado del club castellonense tiene un valor especial. El Gimnastic La Plana forma parte de la Liga Iberdrola desde 2017, año en el que se fundó, y desde entonces ha conseguido mantenerse dentro de esta competición nacional. Esta continuidad refleja el crecimiento del club, el trabajo de sus técnicos y gimnastas, y su capacidad para consolidarse en una liga exigente.

Las gimnastas del Club Gimnastic La Plana junto al equipo técnico / Club Gimnastic La Plana

Después de una primera fase en la que los resultados no fueron todo lo positivos que el club esperaba, el equipo llegó a València con presión, responsabilidad y muchas ganas de defender su plaza. Las gimnastas afrontaron una competición intensa, en la que cada ejercicio y cada puntuación podían resultar decisivos. Pese a los nervios, el equipo supo mantener la concentración, luchar hasta el final y demostrar una gran unión en uno de los momentos más importantes de la temporada.

Tras finalizar la primera subdivisión, el club ya sabía que había cumplido su principal objetivo: asegurar la permanencia en la Liga Iberdrola. Sin embargo, la gran sorpresa llegó al concluir la segunda subdivisión, cuando el Gimnastic La Plana confirmó que había finalizado en tercera posición, logrando una medalla de bronce muy celebrada por toda la familia del club.

El podio supone un importante impulso para la entidad castellonense, que pasó de competir con la necesidad de asegurar su continuidad en la categoría a firmar una de sus actuaciones más destacadas de la temporada. El resultado deja al club con una sensación de orgullo, aprendizaje y satisfacción por haber peleado unido hasta alcanzar su objetivo.

El Club Gimnastic La Plana en el podium tras quedar en tercera posición en la Liga Iberdrola / Club Gimnastic La Plana

Desde la entidad también han querido destacar el apoyo recibido durante toda la jornada. La cercanía de la competición permitió que numerosas familias, compañeros y aficionados se desplazaran hasta València para animar al equipo desde la grada. Los aplausos y el respaldo constante dieron una motivación extra a las gimnastas y convirtieron la experiencia en un día todavía más especial.

El Club Gimnastic La Plana junto a su afición / Club Gimnastic La Plana

Asimismo, el Club Gimnastic La Plana agradece públicamente el acompañamiento de sus clubes amigos y compañeros de la Comunitat Valenciana, Montgó Xàbia y Esport Alcoi, cuyo apoyo fue importante durante toda la competición. También ponen en valor la participación de Katarina Sarisska y de Vera Ubbink, fichaje de esta temporada, que se desplazaron desde Holanda para colaborar con sus ejercicios y formar parte de una cita clave para el equipo.

El club castellonense también quiere destacar y felicitar al Club Gym-Val por la organización de la competición, destacando el trabajo realizado para que la jornada se desarrollara con éxito. Desde el club valoran especialmente el ambiente cómodo, dinámico y acogedor creado para gimnastas, técnicos, familias y acompañantes en una prueba de gran exigencia organizativa.

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Con este bronce, el Club Gimnastic La Plana refuerza su presencia en la Liga Iberdrola y firma una actuación que quedará en el recuerdo de todas sus gimnastas, técnicos y familias. Una jornada inolvidable para el club castellonense, que no solo logró su objetivo deportivo, sino que además lo hizo subiendo al podio.