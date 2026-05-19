Ni Mbappé ni Vinícius: el macho alfa de Mourinho en el vestuario del Real Madrid será Courtois

El escenario del Real Madrid está lleno de incertidumbre. Por un lado se espera la confirmación del fichaje de José Mourinho, que ya tiene cerrada su llegada al Santiago Bernabéu para las dos próximas temporadas. Un acuerdo que se ha cerrado en Lisboa y que, sin embargo, no será oficial hasta que se resuelvan dos variables que aún aparecen en la ecuación del Florentino Pérez candidato a la presidencia. En primer término, el aún presidente tenía previsto comunicar el fichaje de Mourinho al inicio de la próxima semana, una vez se diera por finalizada la presente temporada y con ella la marcha de Álvaro Arbeloa del banquillo blanco. Pero Pérez tendrá que esperar unos días para resolver otra variable con la que no contaba en un principio. Y no es otra que la posible candidatura del empresario alicantino Enrique Riquelme.

Riquelme decide "en dos o tres días"

El de Coix se pronunció ayer por la tarde sobre su decisión que tomará "en dos o tres días". "Estamos trabajando todavía. Nos han dado muy poco tiempo para organizar algo que realmente tenga sentido y sea bueno para el Real Madrid", afirmó durante su asistencia a un torneo benéfico en Madrid. Además, puntualizó que "no vamos a ir para perder el tiempo. En los próximos dos o tres días decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Si damos el paso, será con algo que tenga sentido y sea ilusionante para el nuevo Real Madrid de los 10, 15 o 20 próximos años". Y concluyó confirmando que tiene el aval disponible: "Sí, por supuesto".

Si Riquelme se presenta, cosa que debe hacer antes del sábado, se convocarán las elecciones en una fecha no superior a 15 días. Y esto demorará aún más la confirmación del fichaje de Mourinho porque habrá que esperar que las urnas, como es más que previsible, confirmarían a Florentino como presidente para completar otro mandato hasta 2030. Por lo que el luso tendrá que esperar hasta el 8 de junio, como muy tarde, si Pérez no convoca el fin de semana previo esos comicios.

Sin embargo, más allá de confirmar una noticia que ya es una realidad, Mourinho ya trabaja en la confección de la plantilla del Real Madrid para la temporada que viene. Y la primera decisión que tiene que tomar es designar quien será su referente, el macho alfa del equipo. Y mientras medio mundo discute si el líder del equipo es Vinícius, que aún no ha renovado y el verano del año que viene queda libre, o si es Mbappé. Pero la realidad es que Mourinho, consciente de la pelea de gallos que hay en el corral madridista ha elegido a otro jugador como su líder: Thibaut Courtois.

Mourinho quiere un lateral y dos centrales más

Mourinho, según ha podido saber EL PERIÓDICO, ya ha contactado con el meta belga para conocer su situación en el club y su visión de los acontecimientos que se producirán en las próximas semanas. Courtois ha sido el jugador más decisivo de las dos últimas temporadas, por encima incluso de Mbappé y sus goles, sujetando a un equipo que en defensa se ha desmoronado. Precisamente ahí ha puesto la mirada el portugués, que ha dado orden de buscar en el mercado un lateral derecho y dos centrales que acompañen a Rudiger, que se queda, y a Huijsen. Con Militao lesionado de larga duración, y con reincidencia, Alaba de salida y Asencio en venta, Mourinho quiere dos zagueros de garantías para proteger el área de Courtois.

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Después el técnico luso tendrá que sentarse a hablar con Mbappé y su egolatría y desatascar, si puede, la mala relación del francés con jugadores como Bellingham, un Valverde que está en venta y que ya ha perdido el brazalete o Vinícius. Con el brasileño no hay mala conexión personal, pero Kylian y el carioca son futbolistas incompatibles en el campo que Mourinho tendrá que ver cómo los convence para que se conviertan en complementarios. Y eso con la renovación de Vinícius en el aire y el futbolista de Sao Gonçalo molesto por el trato que ha recibido en los últimos días por parte de un Florentino que ha señalado públicamente a Mbappé como el líder del equipo.