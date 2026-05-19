Oficial: Alcaraz tampoco estará en Wimbledon

Era una posibilidad cada vez más real y el propio Carlos Alcaraz ha confirmado la noticia en sus redes sociales. El tenista murciano tampoco estará en Wimbledon por su lesión en la muñeca derecha que ya lo dejó apartado de Roland Garros.

"Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon. Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos trabajando para volver lo antes posible!", escribió en un post Carlitos.

Así pues, Alcaraz seguirá fuera de las pistas mínimo hasta el próximo mes de agosto, con la llegada de la nueva gira americana con los torneos de Masters 1000 de Canadá y Cincinnati. El murciano ya explicó que su idea era tener toda la paciencia necesaria para recuperarse al 100% y no poner en riesgo una recaída y a ello se ha acogido sin ninguna duda.

Muchos de los especialistas ya avisaban que la tenosinovitis de De Quervain, nombre técnico de la dolencia que afecta al número 2 del circuito ATP, es una dolencia complicada de curar y con mucho riesgo de recaída, haciendo incluso posible que tuviera que decir adiós a la temporada. Por el mensaje de Alcaraz y por la escasa información que se conoce del murciano todo apunta a que no tendrá que ser así y que podrá regresar para la segunda mitad de la temporada.

Sea como sea, lo que queda claro es que la lesión que sufrió en la primera ronda del Barcelona Open el pasado mes de abril fue mucho más de lo que nadie imaginaba y, como mínimo, serán cuatro meses los que el murciano quedé fuera de las pistas.

Contratiempo importante también en el ranking, donde además de los 2000 puntos que pierde en Roland Garros, se suman ahora los 500 de Queen's y los 1300 de Wimbledon, lo que le dejarán muy lejos de Sinner si el italiano es capaz de aprovechar la situación.

Tercer grand slam

Con Wimbledon, serán ya tres los torneos Grand Slam que el murciano se habrá perdido en su todavía corta carrera. Además del presente Roland Garros y Wimbledon, también tuvo que ausentarse del Open de Australia 2023 por una lesión en su pierna derecha, en un lastre claro en su carrera por seguir engrandeciendo su figura con los grandes títulos en el mundo del tenis.

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Tal es la magnitud de la lesión, que para poner en contexto, solo Nadal se perdió las citas en París y Londres en un mismo año de los integrantes del 'Big Three'. Fue cuando el balear tenía apenas 18 años en un dato que pone de manifiesto la gravedad de la lesión que sufre ahora el murciano, que sigue sin contar con fecha de regreso.