Robert Lewandowski, delantero del FC Barcelona, se marchará de la ciudad en busca de nuevos objetivos. El delantero polaco dejará atrás unos años de vida de calidad al tomar la decisión de salir del Barça. Lewandowski prioriza cerrar su carrera probando una nueva experiencia lejos de Europa.

Para el polaco, la edad es un número. Se cuida en la medida de lo posible. Hace tiempo que explica que lleva una dieta diferente al resto. Se trata de una dieta invertida, en la que consiste comer primero el postre, después el plato principal y cerrar con el entrante. La clave del éxito es ir al revés.

Una rutina estricta

La dieta está diseñada por su esposa, la nutricionista Anna Lewandowska. El polaco empieza con un brownie de cacao puro, para luego seguir con alimentos más tradicionales como arroz acompañado de carne o pescado de alta calidad, y finalizar con sopa o ensalada. Además, su alimentación excluye productos que muchos consumen regularmente, como la leche de vaca, la lactosa, los alimentos fritos, la comida rápida y el trigo. En su lugar, se enfoca en productos naturales como verduras, avena, maíz y pasta.

El día antes de un partido, Lewandowski carga su cuerpo de carbohidratos cenando arroz con leche. En los días de partido, prioriza alimentos ricos en proteínas, como el atún, para desayunar, asegurando así una base energética sólida.

Pero la dieta no es la única clave de su éxito prolongado. Lewandowski y su esposa también cuidan minuciosamente su descanso, eliminando las luces azules de las pantallas y manteniendo la temperatura de su dormitorio a 21°C, con aromas relajantes distribuidos estratégicamente por la casa. Incluso han invertido en un colchón especializado para garantizar un sueño reparador.

¿Tiene sentido arrancar con lo dulce?

La experta apunta algunos posibles efectos. El primero, el control del apetito: ingerir al inicio un postre basado en cacao puro podría aumentar la saciedad y llevar a una ingesta más moderada en los platos posteriores. El segundo, la respuesta glucémica: consumir cacao puro antes de la comida principal podría influir en los niveles de azúcar en sangre, favoreciendo una curva más estable en algunas personas. A esto se suma un argumento que repiten los defensores de la fórmula: una sensación de plenitud temprana que puede frenar excesos.

Hay, además, un componente psicológico: sentir placer sin culpa. Empezar por el postre permitiría satisfacer antojos desde el minuto uno, algo que en ciertos perfiles puede mejorar la relación con la comida y reducir la sensación de restricción. Pero aquí llega el matiz importante: la evidencia científica específica es limitada. Y no es un detalle menor.

La dieta secreta de Lewandowski para mantener su espectacular tono físico / GOOGLE

Cachafeiro recuerda que los estudios que suelen citarse se apoyan, en parte, en situaciones donde las personas tomaban un postre dulce y poco saludable al principio y luego dejaban de comer u optaban por opciones más ligeras "por sentirse mal". Es decir, el contexto no siempre encaja con un deportista de élite que mide cantidades, calidad y entrenamiento.

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El caso de Lewandowski se podría considerar excepcional así que antes de imitarlo, la recomendación es clara: consultar con un profesional para adaptar cualquier cambio a las necesidades individuales y asegurar un equilibrio nutricional real.