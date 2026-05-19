De rozar el diploma olímpico en los Juegos Olímpicos de Invierno en esquí a ganar una marcha cicloturista en Castellón: "No sabía que..."

La marcha cicloturista La 10 Picos volvió a convertir este fin de semana a Onda y la Serra d'Espadà en un gran escenario para el ciclismo. La prueba, con salida y llegada en la localidad castellonense, firmó un nuevo éxito de participación en una sexta edición marcada por la dureza del recorrido, el ambiente deportivo y la presencia de nombres destacados del deporte nacional e internacional.

Entre todos ellos sobresalió el esquiador andorrano Joan Verdú, uno de los grandes especialistas actuales del eslálon gigante y olímpico en varias ediciones de los Juegos de Invierno. Verdú, que afrontó la ruta corta de 65 kilómetros, fue el más rápido en esta modalidad y se llevó una de las sorpresas de la jornada al demostrar una gran adaptación a un terreno muy diferente al de la nieve.

Quién es Joan Verdú

Joan Verdú Sánchez, nacido en Andorra la Vella en 1995, es el gran referente del esquí alpino andorrano. Especialista en eslálon gigante, ha competido en la Copa del Mundo y en los Juegos Olímpicos de Invierno, donde logró un histórico resultado para Andorra al finalizar noveno en el gigante de Pekín 2022 y décimo en el gigante olímpico de Milano-Cortina 2026. Además, en diciembre del 2023 se convirtió en el primer esquiador andorrano en subir a un podio de la Copa del Mundo, con un tercer puesto en Val d’Isère, y en marzo de 2024 firmó una segunda plaza en Saalbach.

Verdú confesó que le había "entusiasmado el paisaje" de la Serra d'Espadà. "No sabía que era tan atractiva para el ciclismo".

Su presencia en La 10 Picos de Onda añadió un atractivo especial a una marcha que reunió también en la salida a deportistas como los exjugadores del Valencia Paco Camarasa y David Navarro; el ganador de dos etapas del Tour Juan Miguel Mercado y el exprofesional ondense Víctor Cabedo.

Participante en La 10 Picos Sierra Espadán. / Demarrage Valencia

Joaquín Azorín, el más rápido en la ruta larga

La versión más exigente de La 10 Picos volvió a hacer honor a su nombre. El recorrido largo presentó 134 kilómetros, 10 puertos y 3.300 metros de desnivel, un desafío de alta montaña para la mayoría de participantes.

En esta distancia, el ciclista de Caudete Joaquín Azorín fue el más rápido. A su llegada destacó la dureza del trazado y el valor deportivo de completar la marcha en cabeza. “Todos los que íbamos entre los primeros hemos sufrido muchas rampas, pero el esfuerzo ha valido la pena. Esto no es una carrera, pero da una gran satisfacción llegar con el mejor tiempo”, señaló.

Onda, puerta ciclista al Parc Natural de la Serra d'Espadà

La sexta edición confirma la consolidación de La 10 Picos como una de las marchas cicloturistas de referencia en el interior de Castellón. Su director, Ángel Casero, subrayó el potencial de la zona como destino para los aficionados a la bicicleta: “La Sierra de Espadán es un paraíso ciclista, con pueblos con poca densidad de habitantes, pero tremendamente interesantes”.

Con Onda como punto de salida y llegada, la prueba permite adentrarse en el Parc Natural de la Serra d'Espadà, un territorio de carreteras exigentes, paisajes de alto valor natural y puertos que convierten cada edición en un reto físico y paisajístico para los participantes.