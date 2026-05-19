Tino Traver, el gran impulsor del CD Roda moderno, deja la presidencia tras una vida ligada al fútbol de Castelló

El CD Roda despide una etapa capital de su historia reciente. Tino Traver (18/12/1960) y la entidad gualdinegra separan sus caminos después de 22 temporadas de vinculación, trabajo y compromiso con un proyecto que ha crecido de forma constante hasta consolidarse como una de las canteras de referencia del fútbol valenciano y nacional. Su salida llega coincidiendo con su jubilación y supone el cierre de un ciclo marcado por la dedicación, la cercanía y una apuesta decidida por la formación.

Nacido el 18 de diciembre de 1960 y diplomado en Magisterio, Traver desarrolló buena parte de su trayectoria profesional en el sector bancario antes de incorporarse, en 2013, al Villarreal CF. En el club amarillo ha ejercido como responsable de los convenios de colaboración que la entidad mantiene con clubes tanto del ámbito provincial como nacional, una labor clave para fortalecer la red de relaciones del Submarino con diferentes entidades del fútbol formativo. Hay que destacar que antes también estuvo vinculado al CD Castellón.

Su nombre está estrechamente ligado al CD Roda, club al que ingresó en el año 2006 y en el que ha desempeñado diferentes funciones. Antes de asumir la presidencia en 2020, Traver ya había pasado por la entidad como jugador, entrenador y directivo, acumulando una trayectoria transversal que le ha permitido conocer el club desde dentro y desde todos sus ángulos.

Su llegada al Villarreal también estuvo marcada por la figura del recordado José Manuel Llaneza, uno de los grandes artífices del crecimiento del Submarino junto a Fernando Roig. Fue Llaneza quien se fijó en él y apostó por incorporarlo a la estructura amarilla, dando inicio a una etapa en la que Traver dejó atrás el sector bancario para dedicarse de lleno al fútbol y a la gestión de convenios con clubes.

Figura clave en el Roda

Ese vínculo entre el Villarreal CF y el CD Roda ha sido uno de los pilares del crecimiento gualdinegro. La relación entre ambas entidades se ha afianzado durante estos años y ha permitido fortalecer una estructura de cantera por la que han pasado numerosos futbolistas que posteriormente han alcanzado el fútbol profesional, algunos de ellos con protagonismo en el Submarino e incluso en la selección española, como los mismísimos Rodri Hernández o Alfonso Pedraza.

Bajo la presidencia de Traver, el CD Roda reforzó su dimensión deportiva e institucional. El primer equipo se asentó en Tercera Federación, disputó varias fases de ascenso a Segunda Federación y alcanzó uno de los hitos más importantes de su historia con su primera participación en la Copa del Rey. Logros que han acompañado a una evolución global del club, cada vez más sólido en estructura, ambición y presencia dentro del fútbol autonómico.

Pero más allá de los resultados, una de las grandes señas de identidad de su etapa ha sido el impulso al fútbol base. El club cuenta actualmente con decenas de equipos federados y cientos de jugadores, manteniendo una apuesta firme por la formación integral, el desarrollo del talento joven y la transmisión de valores. Esa filosofía ha convertido al Roda en una entidad reconocible, competitiva y respetada.

Además de su papel en el CD Roda y su vinculación con el Villarreal, Traver es desde julio de 2022 miembro de la Junta Directiva de la Federación Valenciana de Fútbol, presidida por Salvador Gomar, y representante de los equipos de Tercera RFEF en la RFEF. Una responsabilidad que confirma su peso dentro del fútbol valenciano y su conocimiento profundo del tejido de clubes.

El CD Roda ha querido agradecer públicamente a Tino Traver su dedicación, su compromiso y su liderazgo durante todos estos años. Su figura queda asociada al crecimiento moderno del club, a la consolidación de una identidad propia y a una forma de entender el fútbol basada en la formación, la estructura y la ambición deportiva.

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Se marcha el presidente, pero queda su huella. Tino Traver pone fin a 22 temporadas en el CD Roda, una etapa que ya forma parte de la historia gualdinegra. durante todos estos años. Su figura queda asociada al crecimiento moderno del club, a la consolidación de una identidad propia y a una forma de entender el fútbol basada en la formación, la estructura y la ambición deportiva.