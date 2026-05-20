Los 3+1 motivos por los que el Amics cree que conseguirá el ascenso a Primera FEB

El Amics Castelló afronta, con optimismo pero sin confianzas, su eliminatoria final por el ascenso a Primera FEB, categoría que perdió hace un año y a la que ahora, de no haber prórroga en la vuelta, está a 80 minutos de baloncesto de volver.

Los castellonenses dirimirán su determinante cara a cara con el Bueno Arenas Albacete Basket en los dos próximos domingos, este en el Pabellón del Parque a partir de las 12.30 horas y justo siete días después (31 de mayo) al mediodía en el Ciutat de Castelló.

TONI LOSAS

1. Así les fue

Una vez superado por el Coto Córdoba en la final entre los campeones de grupo, el Amics ha dejado en la cuneta al Club Esportiu Bàsquet Llíria venciendo en los dos compromisos (72-82 y 75-74), jugándose ahora el premio con otro adversario de su mismo grupo, el Este.

Mientras el Amics terminó primero con cinco derrotas, el Albacete acabó tercero con ocho (entre ellas, las dos frente a los muchachos de José Luis Pichel).

Los manchegos, que vienen de imponerse al Biele ISB con autoridad (60-80 en Azpeitia y 87-76 en el Pabellón del Parque), ya habían eliminado en la primera ronda al Clínica Ponferrada SDP, pero con mayores apuros: 73-74 y 80-75.

2. Un +40 alentador

En la 11ª jornada de la primera vuelta (14 de diciembre del 2025), el Amics derrotó al Albacete por 78-66, tras conceder solo 29 puntos después del descanso, al que había llegado con una renta mínima (40-39).

Más llamativo fue el marcador de hace mes y medio (5 de abril), con aquel 45-73 en Albacete.

El Amics Castelló defendió con éxito su liderato en solitario, de nuevo a través de sus prestaciones en la canasta propia y con un increíble 2-20 en el último cuarto: en los últimos 10 minutos, los anfitriones no fueron capaces más que anotar desde el tiro libre (ambos de Juan Santiago Hierrezuelo). Además, el Amics capturó nada más y nada menos que 54 rebotes.

3. El desplazamiento

Aquel día, como en Llíria, el Amics estará fuertemente respaldado.

AMICS CASTELLÓ

Saldrá un autobús de aficionados, el domingo a las ocho, en un desplazamiento de apenas 25 euros (viaje y entrada) para los mayores de seis años y de 10 para los menores de seis años.

Las entradas sueltas están a 15 euros (gratuita para los que tienen de 0 a 5 años).

Bonus: ¿Cómo lo ven los técnicos?

Pichel, a la conclusión del encuentro de vuelta contra el Llíria, empezaba a pensar en el Albacete. «Es un equipo muy bueno y tiene a un entrenador top: David Varela, con otro club, hace play-off», manifestó el madrileño. «Un equipazo, a pesar de haber cambiado a muchísimos jugadores, aunque no es una casualidad», enfatizó Pichel.

Varela cree que los suyos llegan «en su mejor momento, con lo difícil que es en una temporada tan larga». «Hay que ir a muerte con estos chavales», subrayó. El preparador del Albacete recuerda esas dos derrotas en la liga regular, pero matiza: «El Amics nos pasó por encima, pero estos dos partidos son distintos, por lo emocional».