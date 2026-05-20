La historia de los ascensos de Sporting de Castelló y Odisea, un club 'de toda la vida' y otro 'recién llegado'

La temporada de fútbol también llega a su fin en las categorías más modestas del fútbol de la Comunitat Valenciana. Aquí van los ascensos de dos clubs singulares de Castellón, especialmente de la capital de la Plana.

El Sporting de Castelló, a Segona FFCV

Un club muy querido en Castelló está de enhorabuena porque su equipo sénior también consiguió el ascenso de Tercera a Segona FFCV. Lo consiguió el pasado fin de semana tras golear al CD San Lorenzo de Castellón en las instalaciones de Gran Vía, por 5-1. Premio al trabajo y a la constancia de esta entidad castellonense.

Cabe recordar que el Sporting de Castelló es el club decano del fútbol base en Castellón, que fue fundado en 1970 y que tiene como presidente fundador a Pepe Nadal Marco.

Por este club han pasado miles y miles de futbolistas durante todo este tiempo. La afición más joven de la provincia tendrá en sus recuerdos a David Cubillas y Carles Salvador, que no hace mucho tiempo jugaban en la primera plantilla del CD Castellón.

El equipo entrenado por Alfonso Valle ha quedado campeón de su grupo 2 de Tercera FFCV, a falta de una jornada para finalizar el curso liguero 2025/2026.

Ha disputado 27 partidos, con 23 triunfos, dos empates (en los campos del Ribesalbes y Benicasim); y dos derrotas lejos del Gran Vía, frente al Odisea B y al Rafalafena.

Y en su plantilla cuenta con cuatro chavales que han despuntado en la faceta goleadora, con dos dígitos: Luis Miguel López (17), David Zaragoza (16), Javier Ponce (13) y Juanma Marqués (10).

De su grupo, el CD Benicasim será el que disputará la fase de ascenso (play-off) tras asegurarse la segunda posición en la tabla.

El Sporting de Castelló celebra su ascenso en Gran Vía. / JUAN FRANCISCO ROCA

El Odisea, a la Lliga Comunitat (de nuevo)

El FC Odisea recuperó la categoría perdida hace justo un año tras imponerse este pasado sábado al CD Roda B en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Facsa (2-1).

El equipo entrenado por Vicent Pastor júnior certificó el ascenso a falta de una jornada para cerrar la temporada 2025/2026. Este particular club instalado en la capital de la Plana fue fundado en 2020 y, desde entonces, ha saboreados tres ascensos de categoría y también un descenso.

Se une al CF Els Ibarsos y a la UD Sant Mateu que semanas atrás también alcanzaron el ascenso de categoría.

Este joven club que lidera un joven exjugador de la cantera del CD Castellón como es Javier Alcarria, empezó a rodar la campaña 2020/2021 en Segunda Regional. Finalizada aquella temporada en el segundo puesto fue invitado por la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) para ocupar una vacante en el grupo VIII de Primera Regional, en la provincia de Valencia. Y aceptó. Quedó séptimo y la siguiente campaña (2022/2023) ya la jugó en Primera Regional en Castellón. Un año después, como campeón, subió a Lliga Comunitat, pero finalizado el curso 2024/2025 descendió otra vez a Primera FFCV.

Esta temporada, el equipo liderado por Vicent Pastor, que tiene a su padre Vicente Pastor como delegado de equipo y a Iván González como segundo técnico, la escuadra blanquinegra ha disputado, por el momento, 29 partidos que saldó con 20 triunfos, cuatro empates y cinco derrotas. Lleva firmados 51 goles y encajados 36. Su máximo realizado es Diego Antonio Ortega, con 12 goles.

En sus filas reúne a tres clásicos del fútbol castellonense.

Uno es el central Javi Mora (36 años) , que jugó en la cantera del CD Castellón. Borriol, Torrevieja, L’Alcora, Burriana, cuatro campañas en el Almazora y en el presente campeonato en el Odisea.

, que jugó en la cantera del CD Castellón. Borriol, Torrevieja, L’Alcora, Burriana, cuatro campañas en el Almazora y en el presente campeonato en el Odisea. Otro es Enric Martínez (36 años), que jugó en la cantera albinegra, CD Benicasim, Onda, Almazora, Alqueries, L’Alcora y ahora en el Odisea.

que jugó en la cantera albinegra, CD Benicasim, Onda, Almazora, Alqueries, L’Alcora y ahora en el Odisea. O Jesús López-Mota (34 años), de la cantera del CD Castellón, Borriol, Atlético Saguntino, primer equipo del CD Castellón, Buñol, Borriol, Roda, Torre Levante, Onda, Paterna, San Pedro, Alqueries y esta campaña en el Odisea.

El FC Odisea se fundó en 2020. Lo que comenzó como un pequeño grupo de jugadores ambiciosos, se ha convertido en un modelo de academia integral y una plataforma de desarrollo global.

Hoy en día, el FC Odisea cuenta con seis equipos competitivos, ofrece un programa completo desde la categoría sub-19 y sub-23 hasta el primer equipo y ya ha formado a más de 1.000 deportistas de más de 30 países.